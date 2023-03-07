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Коммерсантъ FM
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Дефицит растет, но меньшими темпами

Мониторинг государственных финансов

В феврале федеральный бюджет-2023 вновь закрыт с дефицитом, но уже не в таком драматически большом и напугавшем аналитиков размере, как в январе. Если в первый месяц года доходы отстали от расходов на 1,76 трлн руб., то во второй — на 820 млрд руб., следует из обнародованных вчера Минфином данных. В целом за январь—февраль дефицит составил 2,581 трлн руб. Это 88% от плана на весь год (2,925 трлн руб.). Годом ранее по итогам первых двух месяцев фиксировался профицит в размере 415 млрд руб.

Отметим, что в этом году ведомство провело второй этап урезания информации о сборе и расходовании денег налогоплательщиков. В мае 2022-го из отчетности исчезли разделы о структуре расходов, об источниках финансирования дефицита и цифры о состоянии госказны в завершившемся месяце. С февраля 2023-го Минфин дает предварительные цифры раньше (видимо, предваряя комментарии оперативной информации казначейства) и снабжает их успокаивающими комментариями о предсказуемости и стабильности исполнения бюджета. При этом в них уже нет разбивки доходов по администраторам (прежде всего, ФНС и ФТС), данных о платежах при импорте, об акцизах и о первичном дефиците.

Из оставленных цифр следует, что доходы первых двух месяцев составили 3,163 трлн руб. Это значит, что в феврале в бюджет поступило 1,807 трлн после 1,356 трлн руб. в январе (поступило отчасти условно, запущенный с этого года единый налоговый платеж перечисляется 28-го числа, и из-за календарной особенности февраля его распределение по бюджетам на деле происходило в первые дни марта). В любом случае доходы двух месяцев на триллион меньше прошлогодних (на 24,8%). Нефтегазовые поступления упали год к году на 46,4% (см. “Ъ” от 6 марта), ненефтегазовые — на 9,1%. Последние, как поясняет Минфин, в основном из-за возмещения переплаты налога на прибыль, сборы НДС при этом даже оказались в плюсе, на 5,4%.

Расходы января—февраля равны 5,744 трлн руб. (на 52%, или почти на 2 трлн руб. больше, чем годом ранее). При этом темпы освоения денег сократились: в январе было потрачено 3,117 трлн руб., в феврале — 2,627 трлн руб. Как и прежде, Минфин объясняет такие высокие расходы оперативным заключением контрактов и авансами, далее траты должны стать более равномерными.

Вадим Вислогузов

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