Импорт техники из Китая через Забайкальск вырос в пять раз в первом квартале

В январе—марте 2023 года импорт новой техники из КНР через таможенный пункт в Забайкальске вырос в пять раз, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

За первый квартал таможенники оформили свыше 11 тыс. единиц техники (самосвалы, автобусы, погрузчики, трактора, краны и прочее) из Китая. «Товары приоритетного импорта, к которым относится и техника, таможенники оформляют в первоочередном порядке и максимально быстро»,— отметили в ФТС.

В ведомстве добавили, что технику также ввозят через пункт пропуска Староцурухайтуйский, который вновь открылся на грузовом направлении с 21 марта.

Забайкальск—Маньчжурия — самый крупный международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) на российско-китайской границе. В марте маньчжурские власти раскритиковали работу МАПП и призвали РФ «совместно с Китаем решить проблему низкой пропускной способности погранперехода».

Григорий Лейба