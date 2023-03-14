Китай приостановил пропуск техники в Россию через погранпереход в Забайкалье

С 14 марта Китай приостанавливает пропуск самоходной колесной техники из региона Маньчжурия в Россию через МАПП «Забайкальск». Как объясняет Федеральная таможенная служба РФ, это связано с необходимостью решения вопроса длительных простоев большегрузов.

«Через МАПП "Маньчжурия" будут выпускаться только уже заехавшие на территорию пункта пропуска российские грузовики. Оформление техники возобновится после устранения образовавшихся заторов»,— уточняется в сообщении.

За несколько дней до закрытия движения через пункт пропуска в китайских СМИ была распространена критика работы МАПП «Забайкальск». В частности, со ссылкой на члена Национального комитета народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), секретаря партийной группы и председателя Маньчжурского НПКСК Лин Юнь заявлялось, «что МАПП "Забайкальск" с момента открытия в 1998 году не может эффективно обеспечивать двухсторонний пропуск грузов и транспортных средств, что ограничивает бесперебойную китайско-российскую торговлю». Чиновница призвала российские власти «совместно с Китаем решить проблему низкой пропускной способности погранперехода».

Карантинные меры осложняют торговлю России с КНР — в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Влад Никифоров, Иркутск