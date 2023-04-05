Mitsubishi показала тизер нового поколения Colt

Компания Mitsubishi показала тизер нового поколения компактного хэтчбека Colt, который дебютирует в 2023 году.

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Фото: Mitsubishi Mitsubishi Colt

Фото: Mitsubishi

Автомобиль будет представлять собой перелицованный вариант обновленного Renault Clio, который также ожидает премьеры. Две модели окажутся унифицированы технически и по оснащению, но станут различаться оформлением кузова и салона.

Напомним, ранее появилась информация, что Mitsubishi к 2028 году выведет на рынок как минимум 16 новых моделей. Премьера нового Mitsubishi Colt состоится 8 июня — выпуск хэтчбека наладят на том же заводе в Турции, где и собирается Renault Clio.

Максим Вершинин

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