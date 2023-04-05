Российские геймеры хотят поиграть в игры на основе дилогии «Брат»

Свыше половины россиян хотели бы поиграть в видеоигры по мотивам сериалов или фильмов. Из российских картин здесь лидирует дилогия «Брат» (18%), после которой идут «Последний богатырь» (15%) и «Ночной дозор» (13%). Об этом сообщается в новом исследовании VK Play.

Из зарубежных фильмов больше всего российские геймеры хотели бы увидеть адаптацию «Шерлока Холмса» и «Аватара» (по 22%), а также «Джуманджи» (19%). Среди сериалов популярностью пользуются «Игра престолов» (12%), «Остаться в живых» и «Ходячие мертвецы» (по 11%). Популярные сериалы «Очень странные дела», «Уэнсдей» и «Рик и Морти» не являются предпочтительными для адаптаций среди российских геймеров.

В целом самыми интересными для видеоигровых адаптаций жанрами россияне назвали боевики и фэнтези (по 21%), после которых идут приключенческие фильмы (18%), комедии и детективы (по 17%). Меньшим интересом пользуются исторические фильмы и сказки (по 12%), а также фильмы ужасов и триллеры (по 9%).

Евгений Федуненко