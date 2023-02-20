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Директора рыбинской верфи осудили за контрабанду военной техники

Генеральный директор ООО «Судостроительная верфь "БЭЛЛ"» Олег Белков сегодня, 20 февраля, признан виновным Рыбинским городским судом в незаконном перемещении через таможенную границу военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в Ярославском областном суде. Суд назначил господину Белкову наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как установило следствие, предприятие изготовило патрульные десантные катера и пыталось переправить их под видом прогулочных на территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ в сентябре 2020 года. Олег Белков не признавал свою вину, во время следствия суд избирал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Антон Голицын

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