«Бросаем все и возвращаем черчение»

С предложением вернуть черчение в школы обратился к президенту России Владимиру Путину губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он попросил рассмотреть это вопрос на самом высоком уровне. Глава региона и по совместительству председатель комиссии Госсовета по промышленности сослался на мнение инженеров, в том числе молодых. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не считает, что в стране наблюдается явный дефицит идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Туле — в городе русских оружейников — заседал президиум Госсовета с участием президента по развитию отечественной промышленности в условиях санкций и иных неприятностей. Губернатор области Алексей Дюмин, которого всегда считали чиновником с большой перспективой, представил доклад, содержащий немало разных интересных инициатив.

Среди таковых было и предложение вернуть в образовательную программу черчение. Алексей Геннадьевич дал понять, что это не его личная инициатива — инженеры просят и даже требуют. Мол, это дисциплинирует, закладывает базовые навыки. А если компьютера не окажется под рукой, что тогда делать прикажете? К слову сказать, подобный вариант развития событий нынче уже не кажется абсолютной фантастикой. Вот и депутаты Госдумы поддерживают. Как бы то ни было, тема немедленно попала в заголовки новостей.

Не секрет, что школа наша реформируется, появляются новые интересные предметы, и зачастую возвращаются старые, например, начальная военная подготовка. Вот и черчение тоже хотят вернуть, и даже закон Божий — такие предложения были.

Черчение изъяли из образовательной программы относительно недавно — в 2019 году. XXI век на дворе — чертить карандашом по линейке уже как бы и не нужно. В связи с этим два замечания. Первое: черчение — это именно та тема, чтобы обсуждать на самом что ни на есть высоком уровне? И второе: давайте писать перьями при свечах — это же дисциплинирует.

Возродим уроки чистописания, ведь и шариковые ручки когда-то были роскошью, а то привыкли на клавиатуре печатать. Много чего можно позаимствовать из старины глубокой — например, телесные наказания, розги. Почему нет? За дисциплиной ведь тоже нужно следить.

Впрочем, хватит. Довольно фантазий. Мы имеем дело с очень большой проблемой под названием «дефицит идей». Нет, все понятно — нужно чем-то занимать информационное пространство, кроме запретов, борьбы с «пятой колонной» и низкопоклонством перед Западом.

Но если, кроме черчения и закона Божьего, предложить больше нечего — значит, где-то что-то явно недосмотрели. Ведь что получается? Работает, скажем, профильное министерство, разрабатывает школьные программы, чтобы подготовить детей к жизни в современном мире — то есть в настоящем, а не в прошлом. Но вот поступает очередное креативное предложение, и вся работа насмарку — бросаем все, возвращаем черчение? Как говорили в СССР, так коммунизм мы точно не построим.

Хотя, вполне возможно, черчение в какой-то степени полезный предмет, но отнюдь не национальная идея. Это может обсуждаться исключительно в рамках профессиональных дискуссий в профильных министерствах и думских комитетах. Политики в таких вещах быть не должно, как и самопиара.

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