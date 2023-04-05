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Коммерсантъ FM
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ВТБ ограничен в выплате дивидендов из рекордной прибыли 2023 года

В 2024 году по итогам «нового рекордного» по прибыли 2023 года, по ожиданию ВТБ, группа будет ограничена в выплате дивидендов, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов. В 2023 году по итогам 2022 года дивидендов не планируется, поскольку год был убыточный.

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

Фото: пресс-служба Банка ВТБ

В случае с дивидендами по итогам 2023 года ограничение, как ожидает менеджмент, возникнет из-за использования послабления ЦБ: постепенного восстановления надбавок по нормативам достаточности капитала.

Осенью 2022 года глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов говорил, что ЦБ готов установить нулевые надбавки к нормативам достаточности капитала банков в обмен на ограничения при распределении прибыли акционерам. Предполагается пятилетний график их восстановления после обнуления.

Вместе с тем пока такое решение ЦБ еще не полностью оформлено в нормативных актах, уточнил господин Пьянов, однако те, кто использует регуляторные послабления, и еще не вышел на «базельские надбавки», будут ограничены в выплате дивидендов. Надбавки по «Базелю» к нормативам достаточности капитала для системно значимых банков составляет 1%, еще 2,5% составляет «надбавка поддержания достаточности капитала».

В первом квартале 2023 года группа ожидает получить около 140 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, а по итогам года побить рекорд по прибыли, установленный в 2021 году, когда группа заработала 327,4 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВТБ отчитался за потери всего сектора».

Ольга Шерункова

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