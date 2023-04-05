Программу искусственного воспроизводства байкальского омуля разработает Росрыболовство

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко по итогам комиссии по охране Байкала поручила разработать комплексную программу воспроизводства байкальского омуля. «Предстоит установить контроль за мероприятиями по искусственному воспроизводству омуля на всех этапах. А также изучить вопрос его искусственного воспроизводства в крупных водоемах помимо Байкала»,– сообщила госпожа Абрамченко в своем Telegram-канале. Разработкой займется Росрыболовство совместно с Минприроды России, ФГБНУ «ВНИРО» и Сибирским отделением Российской академии наук при участии правительства Иркутской области и Республики Бурятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

До 15 мая им поручено также проработать вопросы автоматизированного учета численности байкальского омуля, «а также достаточности личинок и молоди омуля с учетом реконструкции Большереченского рыбоводного завода и консервации остальных заводов». До 15 июня планируется проработать вопрос подготовки кадров для рыбоводных заводов.

Также госпожа Абрамченко поручила до 25 мая проанализировать возможные отрицательные последствия увеличения численности байкальской нерпы и рассмотреть необходимость и механизмы регулирования ее численности.

Росрыболовство ранее сообщало, что в 2022 году выпущено 450 млн личинок байкальского омуля. «Искусственное воспроизводство байкальского омуля обусловлено резким снижением природных запасов этого вида биоресурса»,– поясняли в ведомстве. Запрет на промышленный лов байкальского омуля введен с октября 2017 года. В прошлом году сообщалось, что власти Бурятии рассматривают возможность уничтожить несколько тысяч особей внесенного в региональную Красную книгу большого баклана. Птицы съедают, по оценкам исследователей, до 1 тыс. тонн омуля. В республиканском минприроды сообщали, что совместно с представителями Росприроднадзора и учеными Бурятского госуниверситета ведут «работу по определению количества особей, которых необходимо подвергнуть регулированию численности».

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Сергей Балин, Анна Егорова