Трамп: доллар может перестать быть стандартом при расчетах

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что доллар может перестать быть мировым стандартом при расчетах. Об этом он заявил в в ходе выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша экономика разваливается, инфляция вышла из-под контроля. ...Наша валюта ...скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет»,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС).

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что, ограничивая использование доллара для некоторых стран, США совершают огромную ошибку и наносят себе ущерб. Он отметил, что для торговых партнеров РФ приемлемо использование юаня.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен считает, что доллар еще долго будет оставаться мировой резервной валютой, а России и Китаю будет трудно создать ему альтернативу. При этом экономисты из ФРС и Университета Нотр-Дам пришли к выводу, что ожидания распространения санкций со стороны США все же ослабляют позиции доллара как резервной валюты.

Эрдни Кагалтынов