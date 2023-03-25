Путин: США совершают ошибку, ограничивая расчеты в долларах по всему миру

Президент России Владимир Путин заявил, что, ограничивая использование доллара для некоторых стран, США совершают огромную ошибку и наносят себе ущерб. Об этом президент сказал в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы бы пользовались долларом. Они (США.— “Ъ”) же нам не дают. Как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких валют, тем более что она используется и в МВФ»,— сказал Владимир Путин.

По его мнению, США «пилят сук, на котором сидят». Президент считает, что Вашингтон сам себе наносит ущерб, ограничивая использование доллара, исходя из «сиюминутных конъюнктурных соображений».

24 февраля 2022 года, в день начала вооруженного конфликта на Украине, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ограничит для российского бизнеса возможность проводить операции в долларах и евро. При этом уже в 2018 году правительство России обсуждало план по дедолларизации экономики.

Доля китайской валюты в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%. Доля расчетов по экспорту в валютах «недружественных» стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% в начале 2022 года до 48% в конце, сообщает Банк России.

Подробнее — в публикации приложения «Деньги» «Россия поставила на юань».

Эрдни Кагалтынов