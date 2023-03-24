Глава Минфина США считает, что России и Китаю будет тяжело создать альтернативу доллару

У России и Китая есть мотивация создать альтернативу доллару, но сделать это будет тяжело, считает министр финансов США Джанет Йеллен. По ее мнению, доллар еще долго будет оставаться мировой резервной валютой. Эту тему она обсудила на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Госпожа Йеллен отметила, что США получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой. «У России и Китая есть мотивация попытаться разработать другую систему, которая позволит избежать использования доллара. Но это то, чего крайне тяжело добиться. И у меня есть уверенность, что доллар останется мировой резервной валютой еще долгое время, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его»,— сказала министр (цитата по ТАСС).

Главу Минфина также спросили об ее отношении к созданию многополярного мира, но она ушла от ответа на вопрос. «Я не буду комментировать многополярный мир, потому что я не уверена, что именно вы подразумеваете под этим. Но, безусловно, мы работаем с другими странами для того, чтобы обеспечить справедливое отношение к американскому бизнесу в международной торговле»,— добавила Джанет Йеллен.

Президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2022 года говорил, что РФ справляется с давлением со стороны стран Запада, и их «тактика экономического блицкрига не сработала». По его словам, в стране «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации». В частности, Россия вместе с Индией уходят от доллара и евро во взаимной торговле.

Лаура Кеффер