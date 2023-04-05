J&J выделит $8,9 млрд на урегулирование исков к компании из-за присыпки с асбестом

Корпорация Johnson & Johnson (J&J) выделит $8,9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, возможно, увеличивает риск рака. Об этом сообщается на сайте компании.

В настоящее время против J&J подано несколько тысяч исков из-за производства косметического талька, в котором, как утверждается, содержится асбест, приводящий к развитию рака.

«Компания продолжает считать, что эти заявления являются спекулятивными и не имеют научного обоснования»,— передает пресс-служба J&J слова вице-президента компании по судебным делам Эрика Хааса.

В пресс-релизе отмечается, что предложенное компанией урегулирование исков требует одобрения суда по делам о банкротстве. $8,9 млрд будут выплачены десяткам тысяч истцов в течение 25 лет, сообщает пресс-служба. J&J выплатит эти деньги через дочернюю компанию — LTL Management LLC. Она была создана для защиты J&J от банкротства.

За последние несколько лет Johnson & Johnson пришлось неоднократно отвечать в суде на претензии потребителей, утверждавших, что использование детской присыпки на основе талька приводит к развитию рака. Так, в 2018 году суд постановил, что компания должна выплатить $4,7 млрд компенсации 22 женщинам, у которых, по их словам, развился рак матки из-за использования продукции Johnson & Johnson на основе талька. В марте 2019 года суд Калифорнии обязал компанию выплатить $29 млн женщине, обвинившей корпорацию в том, что использование ее продукции привело к заболеванию раком, поскольку в присыпке якобы содержался асбест.

В 2020 году J&J прекратила продажу детской присыпки на основе талька в США и Канаде. Это решение компания объяснила снижением продаж данного продукта в указанных регионах из-за изменения потребительских привычек, спровоцированного «распространением неверной информации относительно безопасности этот продукта и нескончаемым потоком судебных разбирательств».

Эрдни Кагалтынов