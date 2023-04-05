На коронации Карла III США вместо Байдена будет представлять его жена

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на коронации британского монарха Карла III, которая запланирована на 6 мая. Соединенные Штаты на церемонии будет представлять первая леди — Джилл Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Силина, Коммерсантъ Фото: Мария Силина, Коммерсантъ

Как заявили в администрации президента, господин Байден сообщил об этом Карлу III в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

1 апреля источники The Telegraph сообщили, что президент США не поедет на коронацию Карла III, потому что зарубежные поездки «отнимают достаточно много сил» у господина Байдена.

Джо Байден 11 апреля приедет в Белфаст. Он примет участие в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения. Предполагается, что там может состояться встреча с Карлом III. После этого господин Байден, у которого есть ирландские корни, отправится в Дублин до середины апреля.

Подробнее о коронации — в публикации «Ъ» «Венцовые примочки».

Эрдни Кагалтынов