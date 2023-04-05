Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На коронации Карла III США вместо Байдена будет представлять его жена

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на коронации британского монарха Карла III, которая запланирована на 6 мая. Соединенные Штаты на церемонии будет представлять первая леди — Джилл Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото: Мария Силина, Коммерсантъ

Фото: Мария Силина, Коммерсантъ

Как заявили в администрации президента, господин Байден сообщил об этом Карлу III в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

1 апреля источники The Telegraph сообщили, что президент США не поедет на коронацию Карла III, потому что зарубежные поездки «отнимают достаточно много сил» у господина Байдена.

Джо Байден 11 апреля приедет в Белфаст. Он примет участие в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения. Предполагается, что там может состояться встреча с Карлом III. После этого господин Байден, у которого есть ирландские корни, отправится в Дублин до середины апреля.

Подробнее о коронации — в публикации «Ъ» «Венцовые примочки».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...