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Коммерсантъ FM
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The Telegraph: Байден отклонил приглашение на коронацию Карла III

Президент США Джо Байден не поедет на коронацию британского короля Карла III, которая запланирована на 6 мая, сообщили источники The Telegraph. Утверждается, что это связано с проблемами из-за возраста. Вместо господина Байдена в Великобританию может отправиться его жена.

По словам источника, зарубежные поездки «отнимают достаточно много сил» у американского президента. «Они пытаются ограничиться самым необходимым, и они могут дважды подумать о пересечении Атлантики во второй раз в короткий период»,— сказал собеседник The Telegraph.

Как отмечает британская газета, США не хотят обвинений в снобизме и готовы направить самых высокопоставленных представителей, включая первую леди Джилл Байден.

Джо Байден 11 апреля приедет в Белфаст. Он примет участие в мероприятиях по случаю 25-летнего юбилея подписания Белфастского соглашения. Предполагается, что там может состояться встреча с Карлом III. После этого господин Байден, у которого есть ирландские корни, отправится в Дублин до середины апреля.

Подробнее о коронации — в материале «Ъ» «Венцовые примочки».

Леонид Уварчев

Леонид Уварчев

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