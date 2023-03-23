Пожары возвращаются на привычные места

В МЧС и Рослесхозе фактически объявили о старте нового пожароопасного сезона в России. Чиновники прогнозируют наиболее сильные лесные возгорания в лесах Якутии, в Хабаровском и Красноярском краях, в Иркутской и Амурской областях. В правительстве РФ рассчитывают, что прогорит в этом году не более 5,5 млн га леса (превышает площадь Словакии) против прошлогодних 3,3 млн га. Примечательно, что в 2022 году координацией тушения лесных пожаров занималась специальная правительственная комиссия, собранная впервые со времен СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О фактическом старте нового пожароопасного сезона в России сообщили директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев и замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. «Основные проблемы ожидаем, как всегда — Сибирь и Дальний Восток»,— сообщил господин Венглинский. По его прогнозам, наиболее сильные возгорания летом 2023 года ожидаются в Якутии, на северо-востоке Красноярского края, севере Иркутской области, Хабаровского края и Амурской области. Чиновник также не исключил активного горения лесов в северной части Урала.

По данным Рослесхоза, с начала 2023 года в РФ было зарегистрировано 40 лесных пожаров (на 16 тыс. га), а пожароопасный сезон уже открыт в 18 регионах. «Сезон уже начался в Забайкальском крае, Бурятии, начало гореть Приморье»,— перечислил господин Венглинский, ожидая традиционный всплеск весенних пожаров в период майских праздников.

Ринат Еникеев, со своей стороны, обещал в преддверии пожароопасного сезона проверить 30 тыс. населенных пунктов, напомнив о «кратном увеличении» штрафов.

Так, по ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан с 2022 года оштрафуют на 15–30 тыс. руб., а юридических лиц — на сумму до 400 тыс. руб.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив правительству и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021 года (тогда в России огонь прошел 10,1 млн га — площадь, превышающую площадь Венгрии). При этом в августе 2022 года из-за жары и отсутствия дождей в ЦФО сложилась пожароопасная обстановка. Тогда дым от лесных пожаров добрался до Москвы, а жители стали жаловаться на запах гари, осадок пепла и смог. В МЧС возбуждали уголовные дела по факту пожаров в соседней Рязанской области, заподозрив местных чиновников в сокрытии реальных масштабов бедствия. Премьер Михаил Мишустин тогда создал правительственную комиссию (под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко), которая занялась координацией тушения лесных пожаров в России. Эксперты вспоминали, что последний раз комиссия похожего уровня собиралась в СССР в 1972 году. Между тем по итогам 2022 года площадь лесных пожаров составила 3,3 млн га. При этом, согласно постановлению правительства РФ, в этом году огонь в лесах не должен пройти более 5,5 млн га.

Руководитель противопожарной программы «Гринписа России» Григорий Куксин говорит, что пожароопасный сезон «по большому счету и не прекращался — последнее время он стал круглогодичным».

Эксперт привел в пример недавний пожар в Астраханском природном заповеднике, «вокруг которого сгорело 50 тыс. га травы и кустарников», упомянув в связи с этим проблему учета площади пожаров. «Учету Рослесхозом фактически подлежат лесные пожары, а остальные ландшафтные пожары, когда горит трава или торф, должны учитываться МЧС. Но они фактически не попадают в отчетность, и в результате пожар как будто внезапно приходит к заповеднику или населенному пункту»,— рассуждает господин Куксин. Другими историческими проблемами эксперт считает недофинансирование тушения лесных пожаров и пал травы населением. «Рослесхоз пытался ввести мораторий на профилактическое выжигание травы в лесном фонде, но регионы не послушались и продолжили жечь»,— поясняет господин Куксин. В итоге в «Гринписе России» ожидают тяжелый сезон, к которому соответствующие ведомства, по мнению экологов, «готовы очень ограниченно»: «К хроническим проблемам добавляется экономически не самый хороший прогноз — лишних денег нет».

Александр Воронов