Emirates отрицает возможность оплаты картами Visa и MasterCard из РФ с помощью СБП

Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, отрицает сообщения о возможности использования карт российских банков для оплаты с использованием системы быстрых платежей (СБП). Информация об этом появилась 2 апреля.

«На официальном сайте Emirates российские клиенты могут оплачивать авиабилеты только с помощью карт иностранных банков. В России клиенты могут лично посетить московский офис авиакомпании и приобрести авиабилеты, используя карты российских или иностранных банков. Система быстрых платежей для оплаты недоступна»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Emirates.

Авиаперевозчик добавил, что карты российских банков можно использовать при совершении операции в офисах или на сайтах туристических агентств в России. Однако за рубежом эти карты приниматься не будут, в том числе в ОАЭ, в связи с необходимостью «соблюдения текущих законов во всех странах».

После ухода Visa и MasterCard их карты, выпущенные в РФ, перестали принимать за границей. 2 апреля сообщалось, что иностранные авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai настроили оплату с использованием выпущенных в России карт Visa и Mastercard. Emirates также принимает карты, высылая по запросу QR-коды.

Лусине Баласян