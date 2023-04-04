«Гол "Урала" в первом тайме казался вполне логичным»

Московский «Спартак» проиграл «Уралу» в Кубке России со счетом 1:2. Встреча проходила в Екатеринбурге. Несмотря на поражение, красно-белые продолжают борьбу за трофей. Эта неудача лишь отправляет команду в другую ветку розыгрыша — из «Пути РПЛ» в «Путь регионов». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый розыгрыш Кубка страны оставляет многим командам шансы не вылететь из турнира даже после поражения. С одной стороны, это не всегда мотивирует игроков, с другой — финансовая составляющая теперь значительнее, и для многих клубов это важнейший фактор. Например, в двухматчевом противостоянии «Урала» и «Спартака» на кону стояло ни много ни мало 36 млн руб., которые забрал победитель.

Первая встреча в Москве завершилась вничью (1:1), а на ответную, в Екатеринбурге, собрались почти 25 тыс. человек, о чем с гордостью говорил комментатор Борис Аболин: «24 778, совсем чуть-чуть до тех самых 25 тыс. не хватает, но это один из топ-3 турниров для "Екатеринбург Арены" после чемпионата мира по футболу».

Екатеринбург еще раз показал, что без Fan ID, который на матчи Кубка не нужен, люди на футбол ходить готовы. Особенно если приезжают топовые клубы. Хотя стоит сказать, что красно-белые не привезли лидеров атаки, и гол «Урала» в исполнении Ибраима Сиссе в первом тайме казался вполне логичным. «Вот он — Сиссе! Удар! Гол! Не зря, не зря указывал Кейта на Сиссе. Смотрите за ним, он может подобрать!»,— восклицал комментатор.

После ряда неудач в чемпионате страны даже те, кто болеет за народную команду, начали признавать: что-то не так. Об этом говорил футбольный эксперт Евгений Ловчев:

«У "Спартака" что-то сломалось внутри — нет такой легкости, веселости в игре.

А еще не имеем Соболева, Николсона и Промеса. Нападение практически другое».

Именно поэтому даже после того как «Спартак» усилиями Кейта Бальде отыгрался в самом начале второго тайма, перехватить инициативу у москвичей не получилось. Более того, защитники красно-белых давали бить издали, что привело к еще одному взятию ворот Александра Максименко.

Со счетом 2:1 победил «Урал», и это позволило команде серьезно заработать и остаться в элитном дивизионе — «Пути РПЛ».

«Спартак», несмотря на поражение, не покидает турнир, но отправляется в «Путь регионов», где ошибки уже недопустимы. Так что впереди еще немало встреч, и все закончится только 11 июня. Именно в этот день состоится суперфинал Кубка России по футболу, куда, несмотря на поражение от «Урала», «Спартак» все еще может попасть.