ФК «Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России

Футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге в матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России одержал победу над московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0). Матч посетили 24,7 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонбет - Кубок России по футболу 2022/23. Плей-офф. Ответный матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фонбет - Кубок России по футболу 2022/23. Плей-офф. Ответный матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 32-й минуте игры полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе дальним ударом из-за штрафной отправил мяч в нижний угол гостевых ворот (1:0). На четвертой минуте второго тайма Кейта Бальде сравнял счет в матче (1:1). Фаниль Сунгатулин в середине второго тайма вышел со скамейки на поле, и уже спустя несколько минут поразил нижний угол ворот «Спартака» (2:1).

Вторая пара полуфинала, ЦСКА (Москва) и «Крылья Советов» (Самара), сыграла вничью 2:2 15 марта. Ответный матч пройдет 5 марта в Москве в 21:30 (Мск). Победитель сразится с «Уралом» в финале плей-офф «Фонбет» Кубка России 3 и 19 мая.

Напомним, согласно регламенту Кубка России по футболу, есть два пути — «Путь РПЛ» и «Путь других лиг» («Путь регионов»), верхняя и нижняя сетка соответственно. Сначала команды играют внутри сеток. Противостояния в верхней сетке включают два матча, в нижней — один, в ней на победителей выходят команды, проигравшие в верхней сетке. Победители финалов верхней и нижней сетки плей-офф встретятся в суперфинале 11 июня.

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Катерина Якушева