МакSим перенесла несколько концертов тура по городам России из-за лечения

Певица МакSим (Марина Абросимова) перенесла несколько концертов в туре по России. По ее словам, решение принято из-за необходимости пройти медицинское лечение. Новые даты концертов утверждаются.

«Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур»,— написала МакSим в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В марте МакSим отправилась в концертный тур по России «Я буду жить». 18 марта певице стало плохо на концерте в Сочи, она остановила выступление. Позже она извинилась перед зрителями и объяснила, что на сцене у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос. 1 апреля МакSим почувствовала себя плохо на концерте в Твери. Как писало местное издание 116.ru, певица еле стояла на ногах, не танцевала и путала слова песен.

Согласно расписанию концертов на сайте МакSим, ближайшие выступления пройдут 21 апреля в Москве и 27 мая в Санкт-Петербурге. Ранее у артистки было запланировано несколько выступлений в российских городах в апреле.

Олеся Павленко