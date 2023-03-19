МакSим объяснила прерванный в Сочи концерт поднявшимся давлением и головокружением

Певица МакSим (Марина Абросимова) извинилась перед слушателями за прерванный из-за ее плохого самочувствия концерт в Сочи. Певица сообщила в Telegram-канале, что во время выступления у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену»,— написала МакSим.

Певица сообщила, что каждому, кто пришел на концерт в Сочи, будут возвращены деньги, а ее тур «Я буду жить» продолжится. Следующий концерт у МакSим должен пройти 1 апреля в Твери.

В июне 2021 года МакSим оказалась в больнице в тяжелом состоянии, она на несколько недель была введена в искусственную кому, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе артистка пошла на поправку и была выписана.

Эрдни Кагалтынов