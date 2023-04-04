Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Болгарские политики застыли у урны

Выборы прошли, но кто в выигрыше — неясно

По итогам подсчета 100% голосов, поданных на досрочных парламентских выборах в Болгарии, политики в стране проводят коалиционные переговоры. Согласно распределению мест в парламенте, шанс получить мандат на формирование правительства есть у экс-премьера Бойко Борисова. Правда, радоваться результатам голосования опытный политик почему-то не торопится.

Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

В Народное собрание, однопалатный болгарский парламент, прошли шесть политических партий. Первые официальные комментарии лидеров ожидались в ночь после воскресных выборов или вскоре после подсчета голосов. Однако этого не произошло, и вот почему.

Первой к финишу с 26,5% пришла правоцентристская коалиция бывшего премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил (ГЕРБ—СДС). Второй — левоцентристская коалиция «Продолжаем перемены—Демократическая Болгария»(ПП—ДБ) во главе с другим экс-премьером — Кириллом Петковым. Они набрали всего на 2%, или на 50 тыс. голосов, меньше. Третье место с 14,5% заняла партия «Возрождение», имеющая репутацию пророссийской. В парламент прошли еще три партии, набравшие 13,7%, 8,9% и 4%: «Движение за права и свободы», «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» и коалиция левых партий «Левый!». Любопытно, что 4,4% голосовавших (это больше, чем ценз вхождения в парламент) голосовали против всех.

Предыдущая фотография
Бойко Борисов

Бойко Борисов

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Кирилл Петков с женой

Кирилл Петков с женой

Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Следующая фотография
1 / 2

Бойко Борисов

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Кирилл Петков с женой

Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Малые партии сразу заверили, что готовы участвовать в формировании правительства. А вот ГЕРБ—СДС и ПП—ДБ энтузиазма не демонстрировали. Хотя, как утверждают болгарские политики, уже начали коалиционные переговоры. Дело в том, что ровно год назад Болгария так же следила за подсчетом голосов на очередных парламентских выборах. С теми же 26% победил Бойко Борисов, объявивший о намерении создать широкое коалиционное правительство и пригласивший в него своих политических оппонентов (см. «Ъ» от 5 апреля 2021 года). Но эта затея не удалась. Болгария погрузилась в затяжной политический кризис, и нынешние выборы — пятые за два года.

Неоднократные попытки политических сил о чем-то договориться до сих пор ни к чему не привели. Попутно политики сводили личные счеты. В результате таких разборок господин Борисов в марте прошлого года был арестован по подозрению в вымогательстве, но затем отпущен.

«Теперь политический кризис настолько зашел в тупик, а красные линии между ведущими партиями настолько жирные, что никто не знает, с каким заявлением обратиться к болгарам»,— уверен корреспондент популярного европейского издания Euractiv Красен Николов.

«У ГЕРБ—СДС и ПП—ДБ много общего: это евроатлантические силы, которые поддерживают присоединение к еврозоне и предоставление вооружения Украине. Единственный шанс сформировать стабильное правительство — это поженить их. Но на этом их схожесть заканчивается. Борисов никогда не простит экс-премьера Кирилла Петкова за арест годичной давности, никогда не простит это личное оскорбление»,— считает журналист. Он уверен: Бойко Борисов, который в молодости был телохранителем генсека ЦК Болгарской компартии Тодора Живкова, наверняка вспоминал, как тот после отстранения от власти был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Памятник Советской армии стал заложником кризиса в отношениях между Болгарией и РФ

В условиях противостояния двух «первых» политических сил, каждой из которых было бы выгоднее остаться в оппозиции, коалиционные переговоры могли бы зависеть от партии «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым. Но он выступает за возврат к болгарскому леву, отказ от поставок оружия Украине и обвиняет политических оппонентов в раболепии перед Вашингтоном. «Если партии-победительницы договорятся о правительстве, то их побьют их же избиратели, которые не любят своих оппонентов. Но если они не составят правительство, то их побьет американское посольство»,— заявил господин Костадинов в интервью ТАСС. При таких убеждениях лидера партии войти в правительственную коалицию «Возрождению» было бы, мягко говоря, непросто. А значит, не исключено, что если ГЕРБ—СДС не договорится с малыми партиями, то Болгарию вновь ждут досрочные выборы.

Ситуация может немного проясниться в четверг, когда ЦИК официально объявит результаты выборов. На этот день назначена пресс-конференция Бойко Борисова.

Галина Дудина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...