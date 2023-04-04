Болгарские политики застыли у урны

По итогам подсчета 100% голосов, поданных на досрочных парламентских выборах в Болгарии, политики в стране проводят коалиционные переговоры. Согласно распределению мест в парламенте, шанс получить мандат на формирование правительства есть у экс-премьера Бойко Борисова. Правда, радоваться результатам голосования опытный политик почему-то не торопится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters Фото: Spasiyana Sergieva, Reuters

В Народное собрание, однопалатный болгарский парламент, прошли шесть политических партий. Первые официальные комментарии лидеров ожидались в ночь после воскресных выборов или вскоре после подсчета голосов. Однако этого не произошло, и вот почему.

Первой к финишу с 26,5% пришла правоцентристская коалиция бывшего премьера Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил (ГЕРБ—СДС). Второй — левоцентристская коалиция «Продолжаем перемены—Демократическая Болгария»(ПП—ДБ) во главе с другим экс-премьером — Кириллом Петковым. Они набрали всего на 2%, или на 50 тыс. голосов, меньше. Третье место с 14,5% заняла партия «Возрождение», имеющая репутацию пророссийской. В парламент прошли еще три партии, набравшие 13,7%, 8,9% и 4%: «Движение за права и свободы», «Болгарская социалистическая партия за Болгарию» и коалиция левых партий «Левый!». Любопытно, что 4,4% голосовавших (это больше, чем ценз вхождения в парламент) голосовали против всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бойко Борисов Фото: Reuters / Stoyan Nenov Кирилл Петков с женой Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva Следующая фотография 1 / 2 Бойко Борисов Фото: Reuters / Stoyan Nenov Кирилл Петков с женой Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Малые партии сразу заверили, что готовы участвовать в формировании правительства. А вот ГЕРБ—СДС и ПП—ДБ энтузиазма не демонстрировали. Хотя, как утверждают болгарские политики, уже начали коалиционные переговоры. Дело в том, что ровно год назад Болгария так же следила за подсчетом голосов на очередных парламентских выборах. С теми же 26% победил Бойко Борисов, объявивший о намерении создать широкое коалиционное правительство и пригласивший в него своих политических оппонентов (см. «Ъ» от 5 апреля 2021 года). Но эта затея не удалась. Болгария погрузилась в затяжной политический кризис, и нынешние выборы — пятые за два года.

Неоднократные попытки политических сил о чем-то договориться до сих пор ни к чему не привели. Попутно политики сводили личные счеты. В результате таких разборок господин Борисов в марте прошлого года был арестован по подозрению в вымогательстве, но затем отпущен.

«Теперь политический кризис настолько зашел в тупик, а красные линии между ведущими партиями настолько жирные, что никто не знает, с каким заявлением обратиться к болгарам»,— уверен корреспондент популярного европейского издания Euractiv Красен Николов.

«У ГЕРБ—СДС и ПП—ДБ много общего: это евроатлантические силы, которые поддерживают присоединение к еврозоне и предоставление вооружения Украине. Единственный шанс сформировать стабильное правительство — это поженить их. Но на этом их схожесть заканчивается. Борисов никогда не простит экс-премьера Кирилла Петкова за арест годичной давности, никогда не простит это личное оскорбление»,— считает журналист. Он уверен: Бойко Борисов, который в молодости был телохранителем генсека ЦК Болгарской компартии Тодора Живкова, наверняка вспоминал, как тот после отстранения от власти был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В условиях противостояния двух «первых» политических сил, каждой из которых было бы выгоднее остаться в оппозиции, коалиционные переговоры могли бы зависеть от партии «Возрождение» во главе с Костадином Костадиновым. Но он выступает за возврат к болгарскому леву, отказ от поставок оружия Украине и обвиняет политических оппонентов в раболепии перед Вашингтоном. «Если партии-победительницы договорятся о правительстве, то их побьют их же избиратели, которые не любят своих оппонентов. Но если они не составят правительство, то их побьет американское посольство»,— заявил господин Костадинов в интервью ТАСС. При таких убеждениях лидера партии войти в правительственную коалицию «Возрождению» было бы, мягко говоря, непросто. А значит, не исключено, что если ГЕРБ—СДС не договорится с малыми партиями, то Болгарию вновь ждут досрочные выборы.

Ситуация может немного проясниться в четверг, когда ЦИК официально объявит результаты выборов. На этот день назначена пресс-конференция Бойко Борисова.

Галина Дудина