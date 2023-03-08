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Коммерсантъ FM
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Памятник Советской армии уберут из центра Софии

Монумент стал заложником кризиса в отношениях между Болгарией и РФ

В четверг, 9 марта, городской совет Софии обсудит перенос из центра болгарской столицы монумента в честь советских воинов-освободителей. При этом один из крупнейших в Болгарии памятников социалистического периода может быть существенно поврежден при перемещении. Инициатива о переносе монумента, выдвинутая в годовщину ввода российских войск на Украину,— еще одно свидетельство тяжелейшего кризиса в болгарско-российских отношениях.

Ветераны возле памятника Советской армии в Софии

Ветераны возле памятника Советской армии в Софии

Фото: Reuters

Ветераны возле памятника Советской армии в Софии

Фото: Reuters

«Важно сделать первый шаг, которого ждали 30 лет»,— заявила на днях Марта Георгиева из партии «Демократическая Болгария». Политик потребовала, чтобы 45-метровая монументальная композиция, «которая выше, чем памятник (национальному герою.— “Ъ”) Василу Левскому», покинула свое нынешнее место в самом центре болгарской столицы.

Первый шаг уже сделан: во вторник, 7 марта, за перенос памятника выступили муниципальные советники столичного комитета по культуре и образованию, а в четверг вопрос о переносе будет поднят на заседании городского общинного совета. Если решение будет принято, монументальный постамент, скорее всего, разрушат, а сохранены и перенесены будут только фигурные скульптурные группы.

Стоит сказать, что впервые общинный совет Софии принял решение о переносе памятника еще в 1993 году, однако реализовать спорное решение с тех пор так и не удалось.

Памятник не раз становился предметом политических споров и жертвой хулиганов. Его не раз разрисовывали, обливали краской, в том числе с помощью дронов, портили фигуры и отдельные элементы.

В 2011 году в ходе громкой акции фигуры советских солдат на одном из горельефов композиции раскрасили под популярных американских героев: Супермена, Джокера и клоуна Рональда Макдональда. При этом, как признавались в беседе с «Ъ» собеседники в дипломатических кругах, озабоченность российской стороны вызывали не только политические инициативы, но и состояние самого памятника, воздвигнутого в 1954 году. Отделка могла упасть на головы прохожих, а найти средства на ремонт в бюджете РФ или у работающих в Болгарии российских бизнесменов не удавалось. В конце 2021 года городские власти запросили почти €200 тыс. на ремонт из бюджета Болгарии, но в 2022 году процесс застопорился.

Почему демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге заинтересовал Следственный комитет России

Сегодня болгарские политики в зависимости от степени радикальности политических взглядов выдвигают различные аргументов за перенос памятника. Это и неактуальность «советской пропаганды», и состояние монумента, и даже правомерность установки памятника «воинам-освободителям», ведь Болгария не была оккупирована Германией (до сентября 1944 года страна была союзником рейха), а вот СССР в 1944 году объявил Софии войну.

Весной 2022 года после очередного акта вандализма МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что российская сторона глубоко возмущена «глумлением над памятью советских воинов, отдавших свои жизни ради спасения Европы от нацизма». «Необходимо, чтобы компетентные органы Болгарии провели полноценное расследование, привлекли к ответственности лиц, причастных к этим злодеяниям. Вновь призываем болгарское руководство принять исчерпывающие меры для усиления охраны монументов в соответствии с имеющейся двусторонней договорно-правовой базой»,— заявили в российском МИДе.

В ночь на 23 февраля этого года была разбита плита, на которой указывалось, что памятник «Советской армии-освободительнице» установлен «от признательного болгарского народа».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятников советским воинам в Болгарии. А вот в Софии, по сути, было дано добро на перенос памятника: после повреждения плиты за это выступил экс-премьер и председатель политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов.

Долгое время эта партия, по сути, блокировала демонтаж. «О памятнике можно было бы говорить шире, но насчет мемориальной доски я уверен: человек сделал то, что требовалось государству. По закону это акт вандализма. История имеет два прочтения — что они нас освободили и что они нас оккупировали. Все зависит от того, с какой обложки вы читаете»,— цитирует слова политика портал bTV.

Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о российско-болгарских отношениях

Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о российско-болгарских отношениях

Напомним, даже после 2014 года болгарская сторона выступала, как это отмечали в Москве, «в конструктивном ключе». Например, весной 2018 года после событий в британском Солсбери София, в отличие от большинства европейских столиц, не стала высылать российских дипломатов. Перед визитом в РФ президент Румен Радев тогда заявил «Ъ», что недвижимостью в Болгарии владеют около 450 тыс. россиян. В 2017–2018 годы страну ежегодно посещали 500–600 тыс. российских туристов — это немного меньше рекордных показателей 2013 года (700 тыс. человек). «Дружба наших стран была скреплена кровью, пролитой во имя справедливости»,— объяснял в 2018 году глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

В марте 2022 года приглашение российской стороне на церемонию по случаю 144-летия освобождения было отозвано. Резкие комментарии со стороны посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой вызвали, в свою очередь, бурную реакцию премьер-министра Кирила Петкова, евроатлантически настроенного политика и экономиста, поддержавшего Киев и успевшего побывать в украинской Бородянке. Пригласив посла Митрофанову на беседу, он затем распорядился отозвать болгарского посла из Москвы для консультаций и намекнул на то, что Москва должна была бы поступить так же.

В апреле 2022 года Болгария одной из первой в ЕС отказалась платить за российский газ в рублях. В начале мая болгарский парламент одобрил решение об оказании военно-технической помощи Украине. А в начале июня власти страны не пропустили через свое воздушное пространство самолет Сергея Лаврова, собиравшегося лететь в Сербию.

Теперь перенос памятника может стать еще одним символическим шагом на пути резкого ухудшения отношений между Россией и Болгарией, обрушившихся всего за один год.

Галина Дудина

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