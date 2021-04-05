Парламентские выборы в Болгарии завершились победой партии действующего премьер-министра Бойко Борисова и его партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Если ГЕРБ удастся сформировать новое коалиционное правительство, то Бойко Борисов, впервые возглавивший кабинет еще в 2009 году, сможет остаться у власти. В Москве заранее дали понять, что рассчитывают, что после выборов отношения с Софией, осложненные чередой шпионских скандалов, несколько стабилизируются.

По итогам прошедших в Болгарии парламентских выборов первое место заняла правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Так в понедельник днем оценили предварительные итоги выборов в ЦИК Болгарии. По предварительной оценке, ГЕРБ поддержали почти 26% избирателей, партию телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ» — 18,2%, Болгарскую социалистическую партию (БСП) — 14,9%. Всего в парламент прошли шесть политических партий.

«Я предлагаю вам мир. Я предлагаю вам выдвинуть экспертов, взять на себя ответственность. Это мое предложение для всех, наслаждайтесь результатами в течение двух, трех дней, а затем подумайте — что стабильно, а что нет», — заявил премьер Бойко Борисов, чья партия ГЕРБ теперь находится в поисках партнера по правительственной коалиции. Если поиски завершатся неудачей, то осенью Болгарию ждут перевыборы.

Выборы в Народное собрание — болгарский однопартийный парламент — состоялись в воскресенье. Участие в них приняли менее 3 млн из 6,7 млн избирателей (всего в стране 6,9 млн жителей). К нынешним выборам правила проведения голосования изменились: во-первых, были приняты дополнительные меры эпидемиологической безопасности на участках для голосования, а все задействованные на участках были вакцинированы, во-вторых, волеизъявление дублировалось на традиционных бумажных бюллетенях, а также при помощи электронных машин для голосования.

«Эти выборы стоили дорого — по моим подсчетам, они обошлись в более чем 150 млн левов (около €75 млн.— “Ъ”), около 50 млн левов (около €25 млн.— “Ъ”) ушли на вакцины, 50 млн левов ушли на машинное голосование»,— объявил премьер страны Бойко Борисов, назвав голосование самым дорогим в истории страны.

Еще полгода назад нельзя было быть уверенным ни в том, что партия премьера Борисова эти выборы выиграет, ни в том, что его правительство вообще сможет удержаться до конца своего мандата.

Причиной были разногласия между правительством и президентом Руменом Радевым (выдвиженцем оппозиционной Болгарской социалистической партии), открыто критиковавшим действия премьера и его кабинета и обвинявшим премьера в излишне тесных связях с олигархами. Летом прошлого года прокуратура по подозрению в госизмене арестовала двоих высокопоставленных сотрудников президентской администрации. После этого несколько тысяч человек вышли на улицы столицы, обвиняя правительство в преднамеренном аресте с целью давления на президента. Антиправительственные и антикоррупционные митинги в итоге растянулись на два месяца и проходили не только в Софии. Спустя два месяца, в сентябре 2020 года, около 150 тыс. человек, собравшись на акции протеста в Софии, скандировали: «Отставка!»

По данным социологического агентства Alpha Research, около половины граждан тогда были уверены, что протесты действительно приведут к отставке правительства и досрочным выборам. Тем более что Бойко Борисову, фактически занимающему пост премьера с 2009 года, уже дважды приходилось уходить в отставку на фоне массовых акций. Первый раз — на полтора года в 2009 году, затем — в 2013 году. Однако этого не произошло, несмотря на попытку Болгарской соцпартии (БСП) инициировать вотум недоверия правительству и призывы президента Радева к кабинету уйти в отставку. «Я на стороне народа и хочу видеть правительство, которое будет примером законности и соблюдения конституции, а не будет пренебрегать ими»,— объяснял президент.

Правительство, в свою очередь, настаивало: в условиях пандемии и сопутствующих экономических трудностей все внимание должно быть сосредоточено на борьбе с коронавирусом.

Показательным жестом стал и выход из парламентской кампании министра здравоохранения Костадина Ангелова, который сперва выступал кандидатом от ГЕРБ, а в начале марта объявил о прекращении участия в кампании. «Единственным моим приоритетом остается здоровье и жизнь болгарских граждан»,— объяснил министр. Буквально накануне выборов господин Ангелов сообщал, что Болгария переживает «пик третьей волны», но ситуация «изменится в ближайшие недели». В начале апреля в стране вновь открылись детские сады и школы, спортивные комплексы, культурные учреждения, террасы кафе.

В Москве заранее давали понять, что рассчитывают, что после парламентских выборов София смягчит и свою антироссийскую риторику.

«Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США»,— тогда же заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередную мартовскую высылку двух российских дипломатов. «Антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарский власти неосновательно "с помпезностью" выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом,— отметила в конце марта посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.— Но предвыборные страсти уходят, политическая конъюнктура меняется, тренды устаревают, и на их место приходят новые. Убеждена, что накопленный веками позитивный заряд в отношениях между нашими странами преодолеет и этот трудный период».

Галина Дудина