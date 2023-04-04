Экс-председателя комитета по ТЭК Андреева обвинили в превышении должностных полномочий

СК предъявил новое обвинение арестованному по делам о взятках бывшему председателю комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрию Андрееву. Он якобы навязывал муниципалитетам определенных подрядчиков, пишет 4 апреля пресс-служба Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Экс-председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, Андреев и директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти Павел Дункевич принуждали сотрудников муниципальных администраций региона заключать контракты с определенными подрядчиками. Другие компании к конкурсу они не допускали.

Вместе они склонили к подписанию фиктивных исполнительных документов о завершении работ по установке автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах, утверждают в региональном СК.

Напомним, что Юрия Андреева задержали в конце декабря 2022 года по подозрению в получении особо крупной взятки размером в 26 млн руб. Позже его арестовали. По версии следствия, деньги он получил еще в 2019 году от компании-подрядчика, выполнявшего работы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленобласти». По решению суда Андреев заключен под стражу. Пост председателя ТЭК Ленобласти он занимал с августа 2018 года.

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