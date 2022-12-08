В Ленобласти задержали председателя комитета по ТЭК Ленобласти Юрия Андреева

Главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрия Андреева задержали по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета ТЭК Ленобласти Юрий Андреев

Фото: Автор фото: power.lenobl.ru Председатель комитета ТЭК Ленобласти Юрий Андреев

Фото: Автор фото: power.lenobl.ru

Чиновник оказался под подозрением по итогу расследования дел о хищении средств, выделенных на областную программу по повышению энергоэффективности и развития коммунальной инфраструктуры. По версии следствия, Юрий Андреев выстроил схему таким образом, что исполнители контрактов по установке индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах должны были делиться процентами от стоимости заказа с чиновниками.

Всего с 2019 по 2022 год подозреваемые получили взятки от предпринимателей на сумму не менее 26 млн руб. Ущерб от действий чиновников превышает 32 млн руб. Председателя комитета в настоящее время допрашивают, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

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