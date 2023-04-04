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Голосование за места для благоустройства в Нижнем Новгороде начнется 15 апреля

Жители Нижнего Новгорода с 15 апреля по 31 мая смогут проголосовать за общественные территории, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2024 году. Выбрать можно будет из 30 указанных пространств. Перечень опубликован на сайте мэрии.

Какие места участвуют в голосовании

Голосование пройдет на платформе «Голос за». Для выбора представят площадки в семи районах города – во всех, кроме Советского.

В прошлом году по результатам голосования были выбраны 28 территорий в семи районах Нижнего Новгорода. Их приведут в порядок в 2023 году.

Анастасия Еремина

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