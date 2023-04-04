«Гарри Поттера» разберут на серии

«Гарри Поттера» хотят превратить в сериал. По данным Bloomberg, студия Warner Bros. планирует снять семь сезонов — по одному на каждую книгу. Ожидается, что сериал выйдет на канале HBO и сервисе HBO Max. Как уточняет агентство, к созданию проекта могут привлечь автора романов Джоан Роулинг, но скорее в качестве консультанта. Источники Bloomberg говорят, что она не будет контролировать съемочный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru

В прошлом году в Warner Bros. официально заявляли о планах снять сериал по вселенной «Гарри Поттера». А профильные СМИ писали, что студия хочет переснять фильмы с новыми актерами. Насколько удачна эта идея? Кинокритик, редактор «Тинькофф Журнала» Ефим Гугнин считает, что формат сериала хорошо подходит для адаптации книг. С другой стороны, есть опасения по поводу качества нового проекта, подчеркивает он:

«Проект может удастся, потому что сериальный формат чуть лучше приспособлен к экранизации романов. В сериале банально больше места, больше времени на то, чтобы включить туда моменты, которые при съемке фильмов приходилось выкидывать, чтобы уместиться в 2-2,5-часовой хронометраж. Теперь есть шанс наверстать упущенное, угодить всем фанатам.

С другой стороны, у него вряд ли будут те же производственные бюджеты, если считать сумму на каждую серию отдельно. Даже самый дорогой сериал — "Властелин колец: Кольца власти" — местами выглядит на уровне фильмов, а где-то в нем все равно чувствуется сериальность, чувствуется, что это проект чуть ниже какого-то производственного класса.

Сериал про Гарри Поттера тоже может от этого пострадать. Есть вероятность, что он будет выглядеть хуже, чем фильмы.

Кроме того, проекту может быть не на пользу тот факт, что необходимость делать ребут лент, которые не такие уж и старые, сомнительная.

Они все еще актуальны, их все еще смотрят на стриминговых сервисах. Сможет ли сериал забрать эту аудиторию, я не знаю. У "Властелина колец" получилось, но не в плане качества, а просмотров».

Последний фильм о Гарри Поттере вышел 12 лет назад. Киносерия стала одной из самых успешных в истории и заработала в прокате почти $8 млрд. После этого студия решила развить франшизу и выпустила несколько приквелов. Но сборы «Фантастических тварей» оказались куда скромнее, и критики встретили фильмы прохладно. А в основе «Гарри Поттера» проверенная и знакомая история. И в этом смысле у сериала есть шансы на успех, отмечает кинокритик Иван Афанасьев:

«Книжки про Гарри Поттера уже давно превратились в современную классику. Неудивительно, что их хотят экранизировать буквально по второму разу, как любого другого классического писателя. Тем более поменялась аудитория. Те, кто читал "Гарри Поттера", уже сами обзавелись детьми. Если все получится здорово, это может добавить новую аудиторию вселенной и в целом привлечь интерес к яркой и красивой франшизе.

Я читал отзывы, мол, может получиться как с "Кольцами власти" у Amazon — бездушно, неинтересно, как будто сделано не для людей, а для сборов и прочего. Очень важно вот эту магию оставить и воплотить. А как они будут это делать с учетом нынешних реалий, повестки, это уже другой вопрос. Главное, чтобы само шоу было качественным».

В феврале вышла видеоигра «Хогвартс: Наследие» по вселенной «Гарри Поттера». Она стала хитом продаж, несмотря на призывы бойкотировать релиз. Они были связаны с критикой Джоан Роулинг и ее высказываний о трансперсонах.

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Илья Сизов