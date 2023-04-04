СКР возбудил уголовное дело после гибели сантехника в Нижнекамске

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели сантехника в Нижнекамске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером в одном из домов на проспекте Вахитова. Там горячей водой затопило подвал. Вскоре на место ЧП прибыли сантехники, один из них отошел на время после первичного осмотра, а когда пришел обратно, то нашел своего напарника лежавшим в воде. Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть рабочего. После произошедшего прокуратура начала проверку. Следствие полагает, что мужчина умер от термических ожогов.

В ведомстве отметили, что дело открыто по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности. Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"