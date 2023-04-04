В Нижнекамске после гибели сантехника во время аварии начали проверку

Прокуратура начала проверку после гибели сантехника во время устранения коммунальной аварии в Нижнекамске Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел накануне в доме 13 а на проспекте Вахитова. Там в подвале прорвало трубу с горячей водой. Вскоре на место ЧП прибыли сантехники, один из них после первичного осмотра отправился менять обувь, а когда вернулся, увидел своего напарника, лежавшего в воде. Затем на место прибыли спасатели и медики. Они не смогли помочь сантехнику и констатировали смерть.

Прокуратура выяснит причины и обстоятельства ЧП, проверит соблюдение требований техники безопасности и иных правил охраны труда в организации, в которой работал погибший. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"