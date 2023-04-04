Доля безучастия

Суд Люксембурга заморозил долю «Роснано» в компании OCSiAl, производителя графеновых нанотрубок, первом и самом известном «единороге» российской корпорации. По данным РБК, пакет акций арестован в рамках делах ЮКОСа, в котором на кону $50 млрд. Такую компенсацию Международный третейский суд обязал выплатить бывшим акционерам нефтяной компании.

Суд Люксембурга заморозил долю «Роснано» в компании OCSiAl, производителя графеновых нанотрубок, первом и самом известном «единороге» российской корпорации. По данным РБК, пакет акций арестован в рамках делах ЮКОСа, в котором на кону $50 млрд. Такую компенсацию Международный третейский суд обязал выплатить бывшим акционерам нефтяной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Замороженная доля «Роснано» в капитале OCSiAl оценивается в $300 млн. Технологическая компания — самая удачная инвестиция корпорации. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Компанию OCSiAl в 2010 году основали в Новосибирске физик Михаил Предтеченский и бизнесмены Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский. Она производит графеновые нанотрубки — это свернутый слой графена толщиной в один атом углерода, изделия с повышенной прочностью и электропроводностью. Технология применима во многих сферах: от производства одежды до электромобилей. В 2014 году проект поддержала корпорация «Роснано»: вложила в него $20 млн и еще на $40 млрд приобрела евробонды компании. «Единорогом» OCSiAl стала в марте 2019 года. Тогда холдинг A&NN Александра Мамута выкупил у «Роснано» 0,5% ее акций за $5 млн, оценив всю компанию в $1 млрд. В августе 2021 года OCSiAl привлек еще более $100 млн от пула международных инвесторов во главе с фондом Da Vinci Capital. Компанию оценили уже в $2 млрд, а доля «Роснано» превысила $300 млн.

Что означает арест пакета «Роснано» в капитале компании? Советник коллеги адвокатов А1 Георгий Шашеро уверен, что он достанется бывшим акционерам ЮКОСа, если российская сторона не сможет оспорить решение: «Там довольно упрощенный порядок для признания и приведения в исполнение подобных третейских решений. Подается соответствующее заявление, судья его рассматривает без вызова сторон, анализирует на наличие явных противоречий так называемому публичному порядку своего государства, то есть Герцогства Люксембург. Если он их не находит, то признает и приводит в исполнение это решение.

Так что все активы, которые можно найти у должника в этой юрисдикции, потенциально попадают под угрозу того, чтобы быть взысканными в пользу истца или истцов.

Насколько я понимаю, здесь речь идет о евробондах. Кроме того, у "Роснано" есть определенный процент акционерного участия в капитале компании. Соответственно, оба этих актива являются довольно ликвидными. Они потребуют, конечно, определенных действий, связанных с перерегистрацией права собственности на акционеров ЮКОСа».

В свою очередь, адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков уверен, что доля в компании OCSiAl так и останется за российской корпорацией. По его словам, передача актива, в отличие от ареста, это редкость: «Даже если "Роснано" является госкомпанией, то ее активы — это активы не Российской Федерации, которая была ответчиком по тому иску, а собственность отдельного юридического лица. Сама концепция юрлица предполагает, что одна структура, в данном случае "Роснано", не несет ответственности за действия другой, то есть Российской Федерации, даже если последняя является материнской по отношению к первой.

Случаи, когда это возможно, уникальны. Единственная страна, где такое теоретически возможно, — это США. Там есть такая опция: если, например, активы ЮКОСа достались бы какой-то структуре незаконно, то тогда ее акции или имущество на территории Америки могли бы быть арестованы. В Европе такого регулирования нет».

В компании OCSiAl вопросы РБК перенаправили в «Роснано», а там на запрос не ответили. Интересы России в деле ЮКОСа с недавних пор представляет компания Marks & Sokolov. Москве удалось с ней договориться после того, как три западные фирмы отказались защищать ее интересы.

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Иван Корякин