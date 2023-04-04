РБК: Суд в Люксембурге заморозил принадлежащие «Роснано» акции OCSiAl

Люксембургский суд арестовал принадлежащие «Роснано» акции компании OCSiAl, сообщает РБК со ссылкой на источники в госкорпорации и в кругах Group Menatep Limited, представляющей интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации издания, решение было принято в конце 2022 года в качестве обеспечительной меры по поиску бывших совладельцев ЮКОСа. Судебные разбирательства продолжаются. Источник РБК также сообщает, что ранее «Роснано» обращалась в правоохранительные органы с просьбой принять превентивные меры для предотвращения возможного вывода производственных мощностей OCSiAl из России с целью организации производства в другой юрисдикции, «но таких инициатив в итоге и не было».

Компания OCSiAl (головной офис в Люксембурге), основанная в Новосибирске физиком Михаилом Предтеченским и предпринимателями Юрием Коропачинским, Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым, занимается промышленным синтезом графеновых нанотрубок. «Роснано» приобрело долю в компании в 2014 году. По данным на 2021 год, она составляла 17,3%. Стоимость всего пакета акций компании тогда превышала $300 млн. OCSiAl, по собственным данным, занимает 97% мирового производства одностенных углеродных нанотрубок. Основная часть продукции уходит на экспорт в Китай, Японию и страны Европы. Нанотрубки применяются для улучшения характеристик пластиков, резин, композитных материалов, красок и покрытий, а также в литий-ионных аккумуляторах.

Осенью 2022 года стало известно, что OCSiAl на год отложила анонсированные в 2020 году планы по строительству второго научно-производственного комплекса в Новосибирске. На перенос сроков, по данным компании, повлияли «трудности в налаживании стандартных производственных и потребительских цепочек»

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Дарья Решетникова