Штрафы проходят переоценку

Минфин поддержал увеличение штрафов за езду без ОСАГО. Замминистра Алексей Моисеев назвал сложившуюся ситуацию вопиющей. По его словам, в ведомстве неоднократно обсуждалась идея усилить наказание за вождение без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас за это нарушителю грозит штраф в 800 руб. Российский союз автостраховщиков предлагает увеличить эту сумму до 5 тыс. руб., подчеркивая, что ее размер не менялся последние 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин сомневается в эффективности таких мер: «Законодателям кажется, что вся проблема в том, что наказание слишком мягкое, и если его ужесточить, то люди сразу перестанут нарушать правила. Но этого не произойдет.

Проблема не в суровости наказания и даже не в его неотвратимости. Надо разобраться с причинами того, почему люди все реже приобретают полисы ОСАГО.

Может, что-то не так с тарифами? Ведь они существенно выросли и, на мой взгляд, совершенно необоснованно. Это, в свою очередь, ведет к тому, что люди начинают уклоняться от приобретения страховки. Так что, наверное, имеет смысл включить для людей позитивную мотивацию, а не карательные меры задействовать. Если люди не могут или не хотят платить такие деньги за полис, то они и на штрафы наплюют. Раньше неплательщиков пугал невыезд за границу, но сейчас эффект от этой меры в силу понятных причин ослаб. Кроме того, снижается количество поездок у многих. Я даже по своему двору сужу: многие просто не садятся за руль.

Наказание работает при двух условиях: когда вы все-таки воздействуете на причины и условия совершения этих правонарушений и когда вы обеспечиваете неотвратимость наказания».

В то же время замминистра финансов Алексей Моисеев обозначил сценарий, при котором можно оставить существующий размер штрафов в 800 руб. По его словам, это допустимо, только если наказание будет выписывать каждая камера фото- и видеофиксации по отдельности.

При этом власти до сих пор не внедрили проверку наличия ОСАГО в эту систему, подчеркнул руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев: «Налаживание системы фотовидеофиксации и повышение штрафов за езду без полиса ОСАГО взаимосвязаны. Чтобы ее развивать, нужны деньги. Откуда их взять? Из кармана водителей. Конечно, коммерсанты активно примутся оснащать дороги техникой, в том числе на существующих комплексах будут налаживать допоборудование, чтобы штрафовать автовладельцев без страховки.

С одной стороны, мы понимаем, что езда без полиса наносит ущерб третьим лицам. С точки зрения контроля государства, который был обещан при введении ОСАГО, эффект от него равен нулю, и это всех удручает. Ведь сейчас в случае ДТП можно получить, наверное, только деньги, ремонт уже как-то люди даже не берутся делать. Страховые компании часто выплачивают компенсации, которые не соответствуют ущербу.

То есть ситуация не в пользу автовладельцев ни со стороны государства, ни со стороны страховых компаний».

Вместе с тем, как сообщал “Ъ”, Центробанк будет контролировать проект по применению системы фото- и видеофиксации для проверки ОСАГО у водителей. При этом штрафовать таким образом, как ожидается, автомобилистов будут не чаще одного раза в сутки.

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Александр Рассохин