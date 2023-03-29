Страховщики подключаются к видеокамерам

Страховщики начнут определять виновников ДТП с помощью камер, правда, пока только на Московской кольцевой автодороге, сообщили “Ъ FM” в компании «Абсолют Страхование». Игроки рынка присоединяются к соглашению со столичным Центром организации дорожного движения в рамках его пилотного проекта по предупреждению наездов на стоящие на скоростных магистралях машины. Если потерпевший обратится за страховым возмещением или прямой компенсацией убытков после ДТП на МКАД, оформленному не на месте происшествия, страховщик сможет запросить у ЦОДД записи с камер фотовидеофиксации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правда, пока это в первую очередь коснется добровольно застрахованных автомобилистов, рассказал “Ъ FM” гендиректор компании «Абсолют Страхование» Дмитрий Руденко: «Есть каско, и там страховщик принимает решение о выплате компенсации на основании тех данных, что у него есть.

В рамках этого соглашения необязательно запрашивать у ГИБДД какие-то подтверждающие документы, достаточно будет информации с камер ЦОДД о характере повреждения, движения транспортных средств. Это сильно упростит урегулирование убытков.

Что касается ОСАГО, то там чуть сложнее, потому что все регулируется именно законодательством. И в случае принятия такой инициативы, скорее всего, придется менять некоторые акты и закон об обязательном страховании. Еще один момент касается мошенничества, подстав на дорогах. Когда мы имеем доступ к камерам, то, соответственно, проанализировать характер ДТП гораздо проще.

На данный момент проходят пилотные испытания. Естественно, мы хотим сделать так, чтобы все было фактически онлайн. Мы не будем иметь доступ непосредственно к камерам, но нам смогут подтверждать характер ДТП и предоставить некую информацию в виде фото. Например, если на МКАД в одном из рядов произошла авария, и затем ее участники переместились на обочину, то страховщик будет трактовать это именно так, как зафиксировано на камерах. Местом инцидента будет определена именно та полоса, где он произошел»

По правилам дорожного движения на Московской кольцевой нельзя останавливаться. На трассе периодически можно встретить информационные табло ЦОДД, которые призывают водителей сразу же убирать машины с дороги после аварии. Между тем если страховщики получат возможность проверять ДТП по камерам на этой трассе, то автомобилисты рискуют остаться без возмещения убытков, подчеркнул адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Вообще-то страховщик не является лицом, которое уполномочено определять виновника ДТП. Он обязан рассмотреть приложенные к извещению о происшествии документы и признать, является ли оно страховым случаем или нет. На самом деле, все свои предложения игроки этого рынка делают не с целью помочь водителям, а с целью сэкономить свои деньги.

Так что не исключено, что если они получат доступ к записям с камер и увидят, что, например, ДТП произошло в левом ряду, а оформлялось на обочине или на ближайшей заправке, то это станет стопроцентным основанием для отказа в выплате.

Поэтому пока у нас не переписаны закон об ОСАГО и ПДД, которые обязывают водителей оставаться на месте происшествия и только после оформления его покидать, ничего не изменится».

МКАД тем временем остается самой аварийной трассой столицы. По подсчетам компании «АльфаСтрахование», в прошлом году на магистраль пришлось более 4% от всех ДТП в городе. При этом по сравнению с 2021-м их количество там выросло почти вдвое.

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Владимир Расулов