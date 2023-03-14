Центробанк взялся за нарушителей дорожного движения

Проект по применению дорожных камер для проверки ОСАГО у водителей переходит под контроль Банка России. Пока известно, что проверке на наличие полиса подвергнутся не все подряд владельцы транспортных средств, а только нарушители ПДД. При этом штрафовать их за отсутствие «автогражданки» будут не чаще одного раза в сутки — вне зависимости от того, сколько административных нарушений камеры зафиксировали за это время. Для запуска проекта придется дорабатывать информационные системы МВД, говорят источники “Ъ”. Это вряд ли произойдет раньше 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Планы по проверке ОСАГО в автоматическом режиме, напомним, обсуждаются более пяти лет. В 2019 году страховщики вместе с ГИБДД и ЦОДД Москвы проводили эксперимент с использованием дорожных камер по рассылке нарушителям писем-уведомлений об отсутствии полиса, но к рассылке штрафов (800 руб.) так и не перешли.

Основная проблема, мешавшая внедрению автоматической фиксации, решена, заверил вчера президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев: автоматизированная информационная система (АИС) РСА модернизирована, информация в ней «вычищена» и проверена (исключены, в частности, дублирующие записи о транспортных средствах). Союз автостраховщиков готов ежемесячно отгружать ГИБДД копию своей базы данных с записями о 40 млн транспортных средств, заявил Евгений Уфимцев. Госавтоинспекция сможет свериться, есть ли у нарушителей ПДД (ежегодно комплексы фиксируют таким образом около 700 тыс. машин по всей стране) полис ОСАГО. Через десять дней проводится повторная проверка (предполагается, что в течение этого срока автовладелец мог приобрести полис), а после применяется санкция. РСА ожидает, что ежедневно по всей стране будет выявляться примерно 70 тыс. нарушителей без ОСАГО.

Ряд вопросов еще не урегулированы, пояснил Евгений Уфимцев, поэтому под эгидой Банка России создана рабочая группа, в которую вошли в том числе представители ГИБДД. Штрафы за отсутствие ОСАГО будут рассылаться один раз в сутки, независимо от количества нарушений, совершенных водителем. Пока не решено, нужно ли для этого вносить поправки в КОАП, пояснил Евгений Уфимцев: это определит рабочая группа.

«Принятие решения о возможности проверять исполнение закона об ОСАГО с использованием дорожных камер не относится к компетенции регулятора,— заявили “Ъ” в пресс-службе ЦБ.— Однако повышение уровня защищенности интересов добросовестных участников дорожного движения находится в фокусе постоянного внимания Банка России. С нашим участием создается рабочая группа для всестороннего изучения вопросов мониторинга действующих полисов ОСАГО и обеспечения их наличия у всех участников движения».

Подключение ЦБ к проекту связано также с тем, что АИС ОСАГО передается в ведение Банка России, говорит источник “Ъ”: уже принят соответствующий закон, который вступает в силу поэтапно в 2024 году. Рабочую группу, по данным “Ъ”, возглавит зампред ЦБ Филипп Габуния.

Сроков запуска нововведений страховщики не называют. В январе РСА и ГИБДД, рассказал замначальника ведомства Владимир Кузин, обсуждали «вопросы правового и организационного характера, связанные с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств».

Для того чтобы считывать массивы данных РСА, нужно доработать информационную систему МВД «Паутина» (объединяет софт всех камер в РФ), пояснил источник “Ъ”, знакомый с ее работой. В 2019 году «Паутины» еще не было, пилот проводили на базе московской системы АИС ГИБДД. Техзадание для комплексной доработки «Паутины» почти готово, поясняет собеседник “Ъ”, нужно объявлять тендер и заключать контракт. Но это произойдет не раньше конца 2023 года: доработка любых информационных систем МВД в рамках гособоронзаказа требует большого количества согласований. На работу с момента заключения контракта уйдет не менее полугода, предполагает источник. По его словам, МВД считает, что нужно проверять не только нарушителей, а весь проезжающий транспорт. РСА готов, говорит Евгений Уфимцев, но это лучше сделать на втором этапе.

«Подобные анонсы мы видим не в первый раз,— заявил “Ъ” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Деятельность очередной рабочей группы может затянуться на годы, надежды РСА заставить водителей покупать становящиеся бессмысленными полисы ОСАГО с помощью штрафов не реализуются».

Иван Буранов