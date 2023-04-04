На Кубани в 2023 году площадь виноградников увеличат до 30 тысяч гектаров

В 2023 году площадь виноградников в Краснодарском крае составит более 30 тыс. га. Первые 440 га уже высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Практически все саженцы местные, выращены в наших питомниках. <...> Надеюсь, что погода позволит нам получить хороший урожай. В прошлом году аграрии собрали исторические 280 тыс. тонн винограда»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году на поддержку виноградарства на Кубани выделили более 1,1 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Средства направят на субсидирование части затрат на закладку виноградников, установку шпалеры, а также работы по уходу и раскорчевке.

Кубань является крупнейшим винодельческим регионом России. В крае находится треть всех виноградников страны — почти 29 тыс. га, из которых в плодоносящем возрасте 21,8 тыс. га.

Татьяна Ручкина

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