На поддержку виноградарства и виноделия на Кубани направят в 2023 году 1,1 млрд рублей

Власти Краснодарского края увеличат поддержку отрасли виноградарства и виноделия с 731 млн до 1,1 млрд руб. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На сегодняшний день край выпускает более 20 млн декалитров винодельческой продукции, а это практически половина потребности вина в стране. Мы делаем все, чтобы сохранить и развивать эту уникальную и перспективную отрасль»,— отметил Вениамин Кондратьев.

На Кубани производится 42% всего российского вина. В прошлом году объем его производства в крае достиг 18 млн декалитров. В этом году в регионе собрали 280 тыс. тонн винограда.

Татьяна Ручкина

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