Кудрово признали самым комфортным для проживания малым городом России

Минстрой составил рейтинг городов с благоприятными для проживания условиями за прошлый год. Кудрово заняло первое место в категории малых городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«И власти, и жители понимают как много еще можно изменить к лучшему даже в городах-победителях, а тем более — в остальных городах области. Мы видим, как растет год от года интерес жителей к определению объектов программы «Комфортная городская среда», к участию в субботниках и социальных инициативах»,— рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кингисепп Ленобласти занял третье место в списке «Индекса качества городской среды», но в числе городов с численностью населения от 25 до 50 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с понедельника 3 апреля официально вступил в силу закон, наделяющий Гатчину статусом столицы Ленинградской области.

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