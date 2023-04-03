Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Закон, наделяющий Гатчину статусом столицы Ленинградской области, официально вступил в силу в понедельник, 3 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в "Устав Ленинградской области" в части наделения города Гатчины статусом столицы региона. Закон опубликован сегодня и вступил в законную силу»,— говорится в сообщении.

Напомним, парламент Ленобласти принял закон о предоставлении городу статуса столицы и соответствующие поправки в Устав региона весной 2021 года. Тогда сроком возможного переезда обозначался 2025 год. Позже власти заявляли, что переезд завершится уже к 2024 году. Сейчас официальных сроков нет, но известно, что этого не случится до конца 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Юбилей без переезда».

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