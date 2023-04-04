В отношении спиртзавода «Орловский кристалл» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Орловской области ввел в отношении АО «Орловский кристалл» процедуру наблюдение, следует из документов суда.

Временным управляющим утвержден член ассоциации «РСОПАУ» Михаил Виниковский. Банкротство спиртзавода в ноябре 2022 года инициировал один из его бенефициаров Артур Доев. Суд признал его требования в размере 118 млн руб., из которых 72,8 млн - основной долг, 22,8 млн - проценты, еще 22 млн руб. - неустойка.

Артур Доев - московский предприниматель, в 2018 году выкупивший требования к АО «Орловский кристалл» у столичного кредитного потребительского кооператива «Кредитный дом», который, в свою очередь, в 2018 году банкротил завод из-за долга в 116 млн руб. После этого разбирательство было прекращено, а господин Доев стал одним из бенефициаров «Орловского кристалла». В 2019 году завод частично погасил требования налоговой до суммы, не позволяющей инициировать банкротство. В 2020 году часть налоговой задолженности вновь погасило некое третье лицо.

С момента отзыва лицензии Росалкогольрегулирования в 2017 году за нарушения требований надзорного ведомства «Орловский кристалл» уже несколько раз пытались обанкротить. Но каждый раз или сам завод, или третьи лица гасили долги. В 2021 году инициатором банкротства стало местное ООО «Горизонт», принадлежащее члену совета директоров ГК «Орелстрой» (крупнейший застройщик региона) и совладельцу входящей в группу компании ОДСК Александру Рогачеву. Заявленный долг составлял около 20 млн руб. по займам, которые в 2015-2018 годах спиртзавод брал на погашение долгов перед юристами и налоговиками. Однако производство по делу было прекращено.

По собственным данным, мощности «Орловского кристалла» позволяют 200 сотрудникам выпускать до 5 млн бутылок водки в месяц. Производственная мощность — чуть больше 1 млн дал в год. Среди последних брендов «Орловского кристалла» — «На березовых бруньках», «Полтина», «Мерная», «Мороз и солнце», Medoff.

Владимир Зоркий