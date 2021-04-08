«Орловский кристалл» сливается

Простаивающий с 2017 года спиртзавод «Орловский кристалл» вновь хотят обанкротить. На этот раз заявление намерено подать местное ООО «Горизонт», принадлежащее члену совета директоров ГК «Орелстрой» (крупнейший застройщик региона) и совладельцу входящей в группу компании ОДСК Александру Рогачеву. Заявленный долг — всего около 20 млн руб. по займам, которые в 2015-2018 годах спиртзавод брал на погашение долгов перед юристами и налоговиками.

ООО «Горизонт», управляющее торговым центром «Малиновая вода» в Орле, 6 апреля подало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Орловского кристалла». Еще одно уведомление направлено в отношении ООО ТД «Орловский кристалл» — подконтрольного заводу юрлица, которое в то же время через ЗАО «Кристалл-Эстейтс» владеет долей в самом предприятии.

«Горизонт» полностью принадлежит Александру Рогачеву и его структурам, следует из данных Kartoteka.ru. Кроме того, с апреля 2020 по февраль 2021 года «Горизонтом» руководил Валерий Глущенко, который в феврале сменил господина Рогачева на посту председателя совета директоров «Орелстроя». Основанием для инициирования процедур банкротства стали итоги судебных разбирательств «Горизонта» — правопреемника местного ООО «Олеся» — с «Орловским кристаллом». При этом ООО «Олеся» ранее владело крупным пакетом акций «Орелстроя» и было подконтрольно господину Рогачеву, а до него — Нине Строевой, супруге бывшего председателя Совета федерации и экс-губернатора Орловщины Егора Строева. Александр Рогачев, напомним, приходится Егору Строеву внуком.

«Олеся» давно имела договорные отношения с «Орловским кристаллом» и его торговым домом. Четыре судебных разбирательства, по два в отношении каждой компании, завершились в 2019 году. В рамках одного из них «Олеся» взыскала с АО 11,3 млн руб. по договору займа и договору исполнения обязательств. Заем (6,46 млн руб.) предоставлялся в 2015 году под 23% годовых на срок до 29 апреля 2017 года, но завод не выплатил ни основной долг, ни проценты. Еще часть долга — задолженность за выполнение аудита и за юридические услуги, оплаченные для «Орловского кристалла» «Олесей». В рамках второго разбирательства с заводом «Олеся» взыскала 8,42 млн руб. по четырем договорам займа, выданным в 2017–2019 годах для погашения долгов предприятия за юридические услуги и по налогам. А ТД «Орловский кристалл» к банкротству может привести намерение «Олеси» взыскать долги в 4,4 млн руб. и 85 тыс. руб. — это задолженность за исполнение «Олесей» неких обязательств торгового дома и выкупленные «Олесей» долги торгового дома перед другими компаниями.

Формально структуры топ-менеджмента «Орелстроя» не имеют отношения к «Орловскому кристаллу». По данным «СПАРК-Интерфакс», 50,48% акций завода — у кипрской Wegberg Enterprises Limited, остальное — у орловского ЗАО «Кристалл-эстейтс». Последнее пополам контролируют орловские ЗАО «ТД “Орловский кристалл”» (его владелец — сам завод) и ООО «Эдвайс» Артура Доева.

С момента отзыва лицензии Росалкогольрегулирования в 2017 году за нарушения требований надзорного ведомства «Орловский кристалл» уже несколько раз пытались обанкротить. Но каждый раз или сам завод, или третьи лица гасили долги. В марте 2018 года заявление о банкротстве в арбитражный суд подал московский кредитный потребительский кооператив «Кредитный дом» из-за долга в 116 млн руб. Но требования выкупил московский предприниматель Артур Доев: после этого разбирательство было прекращено, а господин Доев стал одним из бенефициаров «Орловского кристалла». В 2019 году завод частично погасил требования налоговой до суммы, не позволяющей инициировать банкротство. В 2020 году часть налоговой задолженности вновь погасило некое третье лицо.

В обладминистрации вчера не успели ответить на вопрос “Ъ-Черноземье”, намерены ли владельцы завода его перезапускать или использовать актив под другие цели, например для застройки жильем. Телефоны предприятия были выключены, а в «Горизонте» и торговом центре «Малиновая вода» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. В «Орелстрое» не стали комментировать банкротство «Орловского кристалла». Источник на региональном строительном рынке пояснил “Ъ-Черноземье”, что застройщик не собирается участвовать в развитии алкогольного бизнеса. Возможное использование площадки завода под застройку, как выяснил “Ъ-Черноземье”, «Орелстроем» пока также не рассматривается.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что «Орловский кристалл» может перезапустить «только собственник, готовый вложить душу в развитие производства»: «На рынке нет дефицита ни спирта, ни какой-либо алкогольной продукции. Успех может принести только большое желание собственника, готового вкладывать значительные средства в перезапуск, маркетинг, создание брендов. Важна и поддержка областных властей».

«Рынок переполнен и с точки зрения брендов, и по объему продукции. Возможно, помочь заводу могло бы начало работы по каким-либо федеральным программам», — подчеркнул господин Дробиз. По его словам, за последние десять лет количество производителей водки сократилось в три раза.

Олег Мухин, Ирина Лобанова