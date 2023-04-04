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Воздушные силы Украины сообщили о наличии у них трех бригад истребителей МиГ-29

У украинской армии есть пять бригад истребителей, сообщил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Среди них — три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. Как утверждает «Интерфакс-Украина», речь в общей сложности может идти о примерно 200 истребителях.

«Передача Польшей истребителей — это первый шаг. Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели»,— сказал господин Игнат телеканалу «Киев».

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее сообщил, что Варшава передала Киеву несколько истребителей МиГ-29. Господин Игнат считает, что это может стать знаком для других стран.

О сложностях в вопросе передаче истребителей Украине — в материале «Ъ» «Первым делом не самолеты».

Леонид Уварчев

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