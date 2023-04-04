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Коммерсантъ FM
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В Одессе произошли взрывы

В Одесской области ночью объявляли воздушную тревогу. Местные власти сообщают о работе средств противовоздушной обороны, СМИ — о взрывах в Одессе.

Сейчас воздушная тревога в регионе отменена. Глава районной военной администрации Юрий Крук рассказал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской Meta) о работе ПВО. Он попросил жителей не пренебрегать сигналами тревоги и не публиковать фото и видео происходящего. В Telegram-каналах публикуют видео, как утверждается, взрывов в Одессе. Не уточняется, где именно они произошли.

В конце марта взрывы произошли в нескольких регионах на севере Украины. СМИ публиковали видео со взрывами, в том числе в Харькове.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев

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