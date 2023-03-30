На севере Украины объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах

В Киеве, Киевской, Полтавской, Черниговской, Cумской, Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официальной онлайн-карты страны.

«Страна.ua» сообщает об угрозе атаки беспилотников в Черниговской, Сумской областях. Об угрозе атаки дронов также сообщает Киевская областная военная администрация. Мэр Харькова Игорь Терехова утверждает, что город находится под обстрелом.

Украинские СМИ публикуют видео со взрывами в Харькове. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что обстрел ведется с территории Белгородской области.

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Лусине Баласян