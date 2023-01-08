Москва сближает Дамаск с Анкарой

Россия готовит встречу глав МИД Турции и Сирии. По информации арабских источников, она может состояться уже на этой неделе. Не исключено, что за встречей министров иностранных дел последует и первый после начала кризиса в Сирии в 2011 году турецко-сирийский саммит с участием президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. По мнению экспертов, продвижение переговорного процесса свидетельствует о по-прежнему активной роли России в сирийском урегулировании. В то же время перспективы нормализации отношений Сирии с третьими странами совершенно не радуют Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дата и место встречи глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада будут объявлены в ближайшее время. По информации саудовского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», переговоры могут состояться уже в эту среду в Москве. Пока официальных подтверждений этой информации нет. Ранее в Анкаре заявляли, что встреча может состояться во второй половине января.

Подготовка встречи глав МИДов началась сразу после состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров министров обороны трех стран, ставших первым официальным контактом на таком уровне между представителями Сирии и Турции за 11 лет, прошедших с начала сирийского конфликта.

«Первые итоги переговоров с Сирией, которые состоялись между военными, мы оцениваем как положительные. За ними последует встреча министров иностранных дел, по итогам которой может состояться встреча лидеров двух стран. Пока неизвестно, когда это состоится»,— заявил на прошлой неделе советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV. По его словам, развитие этого процесса зависит от действий сирийских властей. В то же время сам Реджеп Тайип Эрдоган еще в середине декабря сообщил журналистам, что выступил с инициативой проведения встречи лидеров России, Турции и Сирии и это было положительно воспринято президентом РФ Владимиром Путиным. Впрочем, другой реакции из Москвы и быть не могло. Еще в августе, во время визита господина Эрдогана в Сочи, Владимир Путин предложил турецкому коллеге встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Правда тогда, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, президент Эрдоган предпочел оставить канал связи с Дамаском только на уровне спецслужб.

Напомним, что Турция практически с самого начала вооруженного противостояния в Сирии весной 2011 года поддержала сирийскую оппозицию и оказывала ей политическую и военную поддержку. Официальные отношения с Дамаском были прерваны год спустя. И лишь в последние годы начались контакты на уровне разведок двух стран. В частности, известно, что в 2020 году глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан встречался со своим сирийским коллегой Али Мамлюком в Москве. И диалог был продолжен, хотя до последнего времени это отрицали в Дамаске. Кроме того, в 2021 году состоялась первая за десять лет встреча глав МИД Турции и Сирии Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада. Правда, по словам господина Чавушоглу, она была мимолетной. Министры просто обменялись репликами на полях саммита Движения неприсоединения в Белграде. Однако раньше даже это было невозможно представить. Так, к примеру, на всех встречах в «астанинском формате», которые подразумевают непрямые переговоры между представителями правительства Сирии и вооруженной оппозиции при посредничестве России, Турции и Ирана, делегации Дамаска и Анкары стараются всячески избегать пересечений.

Между тем Москва стремилась к восстановлению сирийско-турецких контактов практически с момента запуска «астанинского формата» в 2017 году, видя в этом один из ключей к урегулированию конфликта в Сирии. Но развернуться на 180 градусов после стольких лет вражды стороны просто так не могут. Турецкие власти не раз говорили, что пойдут на диалог с Дамаском только при условии прогресса в политическом урегулировании в Сирии. Этого не произошло. Со своей стороны, Дамаск не может смириться с турецким военным присутствием на территории Сирии и поддержкой Анкарой сирийской вооруженной оппозиции. На этом фоне единственной возможностью для диалога стали вопросы безопасности, которые касаются как Турции, так и Сирии.

Одна из приоритетных задач Анкары — создание буферной зоны вдоль сирийско-турецкой границы.

И еще в начале 2019 года Владимир Путин по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Дамаск и Анкара могут прийти к компромиссу по этому вопросу на основе Аданского соглашения, заключенного в 1998 году.

В соответствии с этим документом, Дамаск отказался от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), занесенной Турцией в список террористических организаций. В то же время турецкие военные имеют право зайти на несколько километров вглубь территории Сирии для проведения антитеррористических операций.

В Москве считают, что этот опыт мог бы пригодиться и сегодня при условии передачи полного контроля над сирийско-турецкой границей официальному Дамаску. Тогда именно на него была бы возложена обязанность следить, чтобы курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Анкара связывает с РПК и также считает террористической организацией, не проникали бы на территорию Турции. Но здесь имеются проблемы. Территория на севере Сирии частично контролируется Силами демократической Сирии (SDF), в состав которых входят YPG, а частично — сирийской оппозицией, как лояльной Анкаре, так и действующей более автономно. Ни те ни другие отдавать эту территорию сирийским властям не хотят. И если какой-то диалог с курдами все же шел, то оппозиция вряд ли уступит Дамаску. Неслучайно уже появились опасения, что Турция предаст интересы оппозиции ради восстановления отношений с сирийскими властями, хотя Анкара всячески пытается заверить своих подопечных в обратном.

На этом фоне пока неясно, насколько результативными будут турецко-сирийские переговоры. Так, по информации источника катарского сайта The Middle East Eye, во время встречи министров обороны в Москве турецкая делегация отвергла одно из основных требований Дамаска: объявить все отряды сирийской вооруженной оппозиции террористами. Со своей стороны, по словам источника, Дамаск не выразил желания противостоять YPG. Что объяснимо, учитывая, что курды открыто не выступали против сирийских властей.

В то же время стороны продолжают диалог, о чем свидетельствует подготовка контактов на уровне министров иностранных дел Сирии, Турции и России.

«Очень много связано с фактором времени. Турция готовится к проведению всеобщих — парламентских и президентских — выборов этим летом. И президент Эрдоган пытается перехватить повестку восстановления контактов с Дамаском у оппозиции»,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он также добавил, что нормализация отношения с Сирией в целом увязывается в концепцию внешней политики Турции последних лет — «ноль проблем с соседями». «За последнее время Анкара восстановила диалог с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом и Израилем. Почему бы не начать на этом фоне диалог с Дамаском, когда ясно, что президент Асад уже никуда не денется и так или иначе надо с ним взаимодействовать?» — отметил господин Семенов. Эксперт также уточнил, что, если президент Эрдоган сможет «продать идею диалога с Дамаском» своей внутренней аудитории как прогресс в решении таких вопросов, как проникновение в Турцию курдских боевиков и возвращение домой сирийских беженцев, никто не вспомнит, что когда-то он называл Башара Асада «убийцей» и обещал не иметь дел с Дамаском, пока в Сирии не сменится политическая система. Кирилл Семенов также указал, что начало публичного сирийско-турецкого диалога — это во многом политический успех Москвы, которая наконец смогла запустить этот процесс. «Если все получится, Россия сможет снять с себя часть забот, связанных с сирийским урегулированием. Многие вопросы Дамаск и Анкара смогут решать напрямую. Кроме того, запуск процесса сирийско-турецкой нормализации показывает, что Москва продолжает играть важную роль в ближневосточных делах, несмотря на попытки Запада добиться международной изоляции России и отстранить ее от решения ключевых международных вопросов»,— заключил он.

В то же время в Вашингтоне уже высказали негативное отношение по поводу попыток третьих стран нормализовать отношения с Дамаском. Так, в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не допустит, чтобы курды заплатили за возможную нормализацию отношений Турции и Сирии. По информации «Аш-Шарк аль-Аусат», высокопоставленный представитель США направляется в турецкую столицу в рамках усилий по посредничеству между Анкарой и курдами на северо-востоке Сирии. Кроме того, в середине января планируется визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон, где, очевидно, также будет высказано отношение США к контактам между Анкарой и Дамаском при посредничестве Москвы.

Марианна Беленькая