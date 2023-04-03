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Коммерсантъ FM
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Ученые из MIT научили робособаку играть в футбол на неровных плоскостях

Разработчики из Массачусетского технологического института (MIT) создали похожего на собаку робота DribbleBot и обучили его играть в футбол. Робособака обучена ориентироваться на сложной местности и может играть в мяч на песке и траве, в снегу и грязи.

Как заявляют разработчики, в большинстве роботов задействованы колеса, что ограничивает их применение, например, во время стихийных бедствий. В MIT хотят создать такого робота, который мог бы передвигаться по любой поверхности. В качестве тренировки они обучили DribbleBot играть в футбол на неровных плоскостях. С середины 1990-х в США проходят турниры по состязаниям роботов, однако большая часть машин там двуногие, а у DribbleBot — четыре ноги. Проект поддерживают как научно-технические фонды и организации, так и лаборатории искусственного интеллекта военно-воздушных сил США.

Евгений Федуненко

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