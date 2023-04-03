«Шольц — внук генерала гестапо»

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ) предупредил их о возможной войне с Германией, рассказал им о своем негативном отношении к национальным республикам и признался, что хотел руководить регионом до 2017 года. За выступлением 85-летнего политика наблюдал корреспондент “Ъ-Урал” Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Россель планировал быть губернатором Свердловской области до 80 лет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эдуард Россель планировал быть губернатором Свердловской области до 80 лет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перед уральскими студентами Эдуард Россель выступает уже второй раз с начала года. В феврале он читал лекцию в Уральском институте управления РАНХиГС. Тогда экс-губернатор рассказал о состоянии Свердловской области после развала СССР, обвинил Анатолия Чубайса в халатном отношении к промышленности региона и назвал коммунизм будущим России.

Теперь господин Россель встретился со студентами Уральского федерального университета. Встреча прошла в пресс-центре вуза. На ней присутствовало около 100 человек. Перед тем как перейти к открытому микрофону, 85-летний политик заверил аудиторию, что ответит на все вопросы студентов, пока те не устанут. «Меня не свалить. У меня первый разряд по пятиборью, первый разряд по десятиборью, первый разряд по волейболу, второй по баскетболу, второй разряд по шахматам. По русским шашкам я кандидат в мастера спорта. По лыжам на все дистанции у меня первый разряд, а на 100 км — я мастер спорта»,— перечислил свои достижения господин Россель.

В начале лекции он вспомнил о своем жизненном пути: как в 1938 году — через год после его рождения — сотрудники НКВД расстреляли его отца, а через несколько лет пришли и за матерью. «Она была физически очень сильная, ее связали, вынесли, положили в телегу и увезли»,— рассказал он.

После начала Великой Отечественной войны, по его словам, Берия убедил Сталина в опасности перехода поволжских немцев на сторону Гитлера. В результате за два дня с территории Поволжья переселили в Казахстан, Красноярский край, северные районы СССР 2,5 млн человек. «Я в четыре года остался один. Я один в этом мире. Так родился губернатор — я подумал, если я выживу, то только собственным умом и собственным старанием»,— поделился со студентами господин Россель.

По его словам, за национальность будущему губернатору пришлось страдать. «Когда пошел в первый класс, меня обзывали “фашистом”, “фрицем”, “немцем”. Я этого не прощал и в перерыве рассчитывался с каждым»,— рассказал он.

При этом он не исключил, что Россию вновь ждет война с Германией. «Сейчас федеральный канцлер Германии Олаф Шольц принял решение вооружаться: €100 млрд направят на создание армии. То есть возрождается фашизм. Шольц — внук генерала гестапо. Если сейчас все так пойдет, то следующая война будет с Германией»,— предостерег Эдуард Россель. Однако в создании напряженности на континенте он обвинил США, которые стремятся сохранить контроль над европейским рынком, что угрожает безопасности и развитию России.

Студентов-историков заинтересовала история создания в 1993 году Уральской республики. Напомним, в апреле 1993 года на референдуме 83,4% избирателей Свердловской области ответили утвердительно на вопрос о преобразовании региона в Уральскую республику, а Эдуард Россель стал и.о. губернатора. Однако федеральные власти отреагировали жестко — 10 ноября 1993 года «за превышение полномочий» господин Россель был отстранен от руководства регионом, а все решения по Уральской республике были признаны не имеющими силы. В 1995 году Эдуард Россель победил на первых выборах губернатора Свердловской области и занимал эту должность еще три срока.

Как оказалось, идея Уральской республики заключалась в том, чтобы уравнять регион с национальными республиками.

«Республики — это та щель, на которой будут играть все, кто хочет развалить Россию. Национальный вопрос — самый страшный вопрос»,— подчеркнул господин Россель.

В качестве примера он привел Татарстан, который во времена Бориса Ельцина был наделен большой властью, что угрожало территориальной целостности России. «Татарстан был государством в государстве. Он полностью самостоятельно определял налоги, назначал в федеральные органы своих людей, он имел право на внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность»,— рассказал господин Россель. Он похвалил президента Владимира Путина, который предотвратил Россию от социальных потрясений и развала.

В конце выступления Эдуард Россель рассказал, что планировал быть губернатором Свердловской области до 80 лет — до 2017 года. В его планах было восстановить разрушенные в ходе приватизации предприятия, построить новые заводы черной металлургии, оборонного комплекса и развивать «настоящий» малый и средний бизнес. Однако Владимир Путин не рекомендовал назначать губернаторов старше 70 лет на следующие сроки руководства регионом. Эдуарду Росселю на тот момент было 72 года.

Василий Алексеев