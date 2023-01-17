«Это тонкая шпионская работа»

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил с публичной лекцией перед уральскими студентами. В течение трех часов он рассказал о состоянии региона после развала СССР, о том, как идеолог приватизации Анатолий Чубайс отказывался спасать Уралвагонзавод, и объяснил, почему Калифорния и Аляска должны вернуться в состав России. За выступлением 85-летнего политика наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Россель рассказал молодежи о прошлом и будущем

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эдуард Россель рассказал молодежи о прошлом и будущем

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 17 января, Эдуард Россель выступил перед студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в честь Дня образования Свердловской области. Перед лекцией он ознакомился с выставкой архивных документов «Средний Урал на переломе эпох», на которой были отмечены все его достижения в период, когда он занимал пост губернатора (1995–2009 годы). Среди них: открытие новой трассы до аэропорта Кольцово, прозванной Россельбаном, строительство Храма-на-Крови на месте убийства семьи Николая II, организация выставки вооружений в Нижнем Тагиле Ural Expo Arms.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета. В 1991 году указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году Эдуард Россель провел референдум о смене статуса региона, став и.о. губернатора Уральской республики. Однако федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности. В 1995 году одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009–2022 годы был представителем региона в Совете федерации РФ.

На лекции господин Россель рассказал о многих событиях от первого лица. Он напомнил, что возглавил Свердловскую область, когда происходил развал Советского Союза, а страна переходила с плановой экономики на рыночную — был ликвидирован Госплан и преобразован Госснаб. По его словам, ликвидация Госплана привела к тому, что государство перестало покупать продукцию у предприятий, зависящих от него.

«Для нас это был удар в сердце, потому что мы область оборонная. Если вы смотрите новости, мы сегодня воюем оружием Свердловской области»,— подчеркнул он.

При этом господин Россель рассказал, что из-за Анатолия Чубайса страна могла потерять одного из крупнейших производителей танков в мире — Уралвагонзавод (УВЗ). В 1990-е годы господин Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом и был идеологом приватизации. «Прихожу я к Чубайсу, говорю, есть у нас Уралвагонзавод — 60 тыс. рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен, танки мы купим в Израиле, а вагоны в Китае»,— рассказал господин Россель. По его словам, больше никогда в жизни он с ним не встречался. «Это просто законченный идиот или просто вредитель, которого надо судить. Он поэтому и убежал, живет неплохо в Лондоне»,— добавил господин Россель. Он пояснил, что УВЗ тогда спас крупный контракт с Минобороны.

По его словам, из-за приватизации, организованной Анатолием Чубайсом, регион мог лишиться и Уралмашзавода. «Сами посудите — засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных, и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа»,— вновь досталось Анатолию Чубайсу.

В числе своих заслуг господин Россель назвал то, что со Свердловской области сняли секретный статус, регион получил право на внешнеэкономическую деятельность и определил лимит на внешнеэкономическую деятельность в размере 2% от ВВП. «Это помогло решить проблему голода»,— подчеркнул Эдуард Россель.

Отвечая на вопросы аудитории, он от прошлого перешел к настоящему и будущему. В частности, господин Россель предложил перенести столицу страны в Новосибирск по соображениям безопасности. «Украина вошла бы в НАТО, и базы стояли бы на границе с Ростовской областью. Ракета летит до Москвы пять минут, до Санкт-Петербурга — минуту, до Калининграда — минуту. Столицу России надо менять, но в Екатеринбург — не дай бог. Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО»,— пояснил он.

Эдуард Россель упрекнул в раздаче государственных земель Никиту Хрущева и Эдуарда Шеварднадзе и поддержал действия президента РФ Владимира Путина, вернувшего Крым и другие территории «на свою Родину». «Ведет свою линию — и молодец»,— похвалил экс-губернатор президента. Впрочем, по его мнению, в Россию еще должны вернуться Аляска и Калифорния, которые сейчас входят в США. «Аляску нам надо вернуть. Там русские люди живут, которые говорят именно на русском языке. Да, и Калифорнию. Калифорния — русская земля. Там был представитель России Баранов, он просил у императора только один корабль, чтобы Калифорния была российской землей. Но император не дал, а потом ножами вырезали всех русских людей, кто там жил»,— рассказал господин Россель.

В конце встречи со студентами он отметил, что будущее за коммунизмом. «Ни в одной стране чистого капитализма нет. Рабочий класс постепенно берет власть в руки и будет больше и больше. Ничего не надо было разрушать. Нужно было постепенно перенести собственность, сохранив всю идеологию. Всю политическую, экономическую идеологию сохранить надо было. Это наше будущее. Мы уйдем из этой жизни, придут новые поколения, вспомнят это дело»,— пообещал господин Россель.

Василий Алексеев