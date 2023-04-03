Суд оценит уборку территорий

В Курске начинается рассмотрение уголовного дела о хищении сотрудниками местной фирмы ООО «Лорест» 14 млн руб. при исполнении госконтрактов со структурой Министерства обороны. Следствие считает, что руководители ООО, выступавшего субподрядчиком, не выполнили оплаченные работы по уборке строительных площадок. Их защита утверждает, что обвинение не разобралось во всех обстоятельствах дела, и обвиняет генподрядчика в более крупном хищении. Сейчас по заявлению обвиняемых проводится проверка.

В Ленинском райсуде Курска начинается рассмотрение уголовного дела об особо крупном хищении при исполнении государственного оборонного заказа с участием местной фирмы ООО «Лорест». Обвиняемыми в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) стали сотрудники фирмы Дмитрий Квач и Инна Устюгова.

Как рассказывал «Ъ», региональное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела два года назад. Следователи изучали обстоятельства строительства более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Заказчиком строительства было АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), а в качестве генподрядчика в 2014–2015 годах выступала строительная компания «Лидера». Она передала курскому ООО «Лорест» часть контрактов на ремонт ограждений строительных площадок, на очистку их от снега, льда и мусора, а также на обустройство мест складирования груза и уборку душевых и пунктов приема пищи.

Следствие считает, что ООО «Лорест» было подставной фирмой, а работавшие в ней Дмитрий Квач и Инна Устюгова похитили полученные компанией 13,9 млн руб.

Как считают в СКР, заказчику были предоставлены фиктивные акты выполненных работ, а уборку в действительности выполнял сам генподрядчик.

Уголовное дело сначала стали рассматривать в Курске, потом передали в Москву. В феврале 2022 года его вернули в прокуратуру: столичный суд установил, что в обвинительном заключении нет сведений о времени, месте и способе изъятия подсудимыми непосредственно денег ГУОВ, признанных предметом хищения. В итоге следствие выяснило, что фиктивные акты якобы изготовили в Курске, поэтому дело вернули в регион

Защитник подсудимой Инны Устюговой Николай Финошин сообщил «Ъ», что у него имеются «неустранимые сомнения» в отношении как суммы похищенных авансовых платежей ГУОВ, так и конкретных лиц, совершивших хищение.

По мнению Инны Устюговой, в действительности более 108 млн руб. неотработанного аванса ГУОВ мог похитить глава генподрядчика «Лидера» Константин Молодкин.

В 2016 году компания под его руководством по контрактам на строительство корпусов клиники в Санкт-Петербурге получила авансом 91,3 млн руб. и 81 млн руб. Как считает Инна Устюгова, заказчик был введен в заблуждение, так как генподрядчик, полагает адвокат, изначально не собирался выполнять все работы.

Сейчас Константин Молодкин находится в СИЗО-4 УФСИН России по Москве. Весной 2021 года он получил четыре года лишения свободы за растрату 300 млн руб., которые выделило Минобороны на строительство двух военных общежитий.

В данный момент в Пресненском райсуде Москвы рассматривается еще одно уголовное дело против Константина Молодкина: ему вменяется мошенническое хищение более 85 млн руб. при строительстве полигона Омского автобронетанкового инженерного института в 2017–2018 годах. Согласно обвинительному заключению по делу, с которым ознакомился «Ъ», подсудимый признал вину. По его словам, вменяемая ему сумма ушла на зарплаты и налоги из-за ошибочного планирования хозяйственной деятельности предприятия в предыдущие годы.

По мнению защиты представителей курской фирмы, в деле нет доказательств, что они получали деньги от ГУОВ, а им самим ведомство не предъявляло никаких претензий за невыполненные работы. Заявление Инны Устюговой на Константина Молодкина находится на проверке в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Сергей Толмачев, Воронеж