Подрядчик Минобороны получил четыре года колонии за растрату 300 млн рублей

Глава строительной компании «Лидера» Константин Молодкин осужден на четыре года за растрату 300 млн руб., которые выделило Минобороны на строительство двух военных общежитий. Также суд назначил Константину Молодкину штраф в размере 500 тыс. руб. и наложил арест на его имущество.

«Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего руководителя коммерческой организации Константина Молодкина. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере)»,— сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова (цитата по сайту ведомства).

По данным следствия, Константин Молодкин получил в 2016 году 300 млн руб. аванса от структуры Минобороны России АО «ГУОВ». «Бизнесмен распорядился этими средствами как своим собственными, растратив примерно 200 млн руб. на цели, не предусмотренные заключенным госконтрактом, в том числе на покупку авиабилетов, проживание в гостиницах»,—рассказала госпожа Нефедова. Оставшиеся деньги он перечислил на расчетные счета других фирм в качестве аванса за поставки строительных материалов и выполнение строительно-монтажных работ, которые фактически не выполнялись.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Приговор в законную силу не вступил.